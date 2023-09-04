https://ria.ru/20230904/peregovory-1894088153.html

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи - РИА Новости, 04.09.2023

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи

В Сочи завершились российско-турецкие переговоры в широком составе с участием президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, они продлились полтора... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:50

2023-09-04T14:50

2023-09-04T16:21

сочи

политика

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

турция

россия

зерновая сделка

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СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. В Сочи завершились российско-турецкие переговоры в широком составе с участием президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, они продлились полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.В начале встречи российский лидер заявил, что главы государств обсудят вопросы, связанные с украинским кризисом.Путин также выразил надежду, что в ближайшее время Россия и Турция завершат переговоры по созданию газового хаба. Это, по его словам, поможет сделать ситуацию в энергетике более стабильной. Эрдоган, со своей стороны, отметил высокий уровень сотрудничества с Москвой в этой сфере и заявил, что создание хаба в Турции имеет большую значимость для страны.Президент России также сообщил о готовности Москвы вести переговоры по зерновой сделке. Турецкий лидер, в свою очередь, отметил, что обсуждение будущего черноморской инициативы станет важным для африканских стран и мира в целом.Главы государств продолжили общение в формате рабочего обеда, затем ожидается совместная пресс-конференция.

https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894067402.html

https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

сочи

турция

россия

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сочи, политика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия, зерновая сделка