https://ria.ru/20230904/peregovory-1894064036.html
Путин оценил товарооборот России и Турции
Путин оценил товарооборот России и Турции - РИА Новости, 04.09.2023
Путин оценил товарооборот России и Турции
Темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется, позитивный тренд по товарообороту в первом полугодии также сохранился, хотя он не такой мощный, как РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:20
2023-09-04T13:20
2023-09-04T14:49
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сочи
россия
турция
экономика
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется, позитивный тренд по товарообороту в первом полугодии также сохранился, хотя он не такой мощный, как в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Лидеры России и Турции проводят переговоры в Сочи. Это их первая личная встреча спустя почти год. Ожидается, что они обсудят будущее зерновой сделки, ситуацию на Украине, а также строительство газового хаба."Приветствую вас в России, в Сочи. Мы договаривались об этой встрече давно, но после выборов в Турции это наша первая личная встреча", - сказал Путин, обращаясь к турецкому лидеру.Он вновь поздравил турецкого коллегу с достигнутыми в ходе президентских выборов результатами."Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 с лишним процентов – на 86, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется. Он не такой мощный, как был в прошлом году, но всё-таки позитивный", - заявил президент РФ.Он отметил, что отношения двух стран диверсифицируются - теперь это не только традиционные отрасли, такие как сельское хозяйство и энергетика."Развиваются и другие направления, что меня очень радует", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230831/gaz-1893451575.html
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
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Путин: "Темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется"
Темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется, позитивный тренд по товарообороту в первом полугодии также сохранился, хотя он не такой мощный, как в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
2023-09-04T13:20
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи, россия, турция, экономика
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сочи, Россия, Турция, Экономика
Путин оценил товарооборот России и Турции
Путин отметил сохранение позитивного тренда по товарообороту России и Турции
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется, позитивный тренд по товарообороту в первом полугодии также сохранился, хотя он не такой мощный, как в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Лидеры России и Турции проводят переговоры в Сочи
. Это их первая личная встреча спустя почти год. Ожидается, что они обсудят будущее зерновой сделки, ситуацию на Украине
, а также строительство газового хаба.
Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, заявил Лавров
"Приветствую вас в России, в Сочи. Мы договаривались об этой встрече давно, но после выборов в Турции это наша первая личная встреча", - сказал Путин, обращаясь к турецкому лидеру.
Он вновь поздравил турецкого коллегу с достигнутыми в ходе президентских выборов результатами.
"Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 с лишним процентов – на 86, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется. Он не такой мощный, как был в прошлом году, но всё-таки позитивный", - заявил президент РФ.
Он отметил, что отношения двух стран диверсифицируются - теперь это не только традиционные отрасли, такие как сельское хозяйство и энергетика.
"Развиваются и другие направления, что меня очень радует", - добавил Путин.
Межгосударственные отношения России и Турции