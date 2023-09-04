https://ria.ru/20230904/peregovory-1894064036.html

Путин оценил товарооборот России и Турции

Путин оценил товарооборот России и Турции - РИА Новости, 04.09.2023

Путин оценил товарооборот России и Турции

Темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется, позитивный тренд по товарообороту в первом полугодии также сохранился, хотя он не такой мощный, как РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:20

2023-09-04T13:20

2023-09-04T14:49

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

сочи

россия

турция

экономика

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется, позитивный тренд по товарообороту в первом полугодии также сохранился, хотя он не такой мощный, как в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Лидеры России и Турции проводят переговоры в Сочи. Это их первая личная встреча спустя почти год. Ожидается, что они обсудят будущее зерновой сделки, ситуацию на Украине, а также строительство газового хаба."Приветствую вас в России, в Сочи. Мы договаривались об этой встрече давно, но после выборов в Турции это наша первая личная встреча", - сказал Путин, обращаясь к турецкому лидеру.Он вновь поздравил турецкого коллегу с достигнутыми в ходе президентских выборов результатами."Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 с лишним процентов – на 86, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется. Он не такой мощный, как был в прошлом году, но всё-таки позитивный", - заявил президент РФ.Он отметил, что отношения двух стран диверсифицируются - теперь это не только традиционные отрасли, такие как сельское хозяйство и энергетика."Развиваются и другие направления, что меня очень радует", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230831/gaz-1893451575.html

https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

сочи

россия

турция

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Путин: "Темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется" Темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется, позитивный тренд по товарообороту в первом полугодии также сохранился, хотя он не такой мощный, как в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. 2023-09-04T13:20 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи, россия, турция, экономика