https://ria.ru/20230904/peregovory-1894062179.html

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе - РИА Новости, 04.09.2023

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе

В Сочи начались переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:16

2023-09-04T13:16

2023-09-04T16:19

сочи

анкара (провинция)

украина

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. В Сочи начались переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил корреспондент РИА Новости.В начале встречи главы государств рассказали, что планируют обсудить зерновую сделку, урегулирование на Украине, строительство АЭС "Аккую", создание "газового хаба" и другие вопросы."Конечно, самый важный шаг — это зерновой вопрос. <...> Я думаю, что шаг в сторону слаборазвитых африканских стран будет очень важен", — сказал Эрдоган о возможном возобновлении соглашения по вывозу зерна по Черному морю.Путин подтвердил, что открыт для переговоров по этому вопросу.Говоря о строительстве АЭС "Аккую" в Турции, российский лидер отметил, что все идет по графику, в следующем году начнет работу первый энергоблок.Также Путин указал, что товарооборот между двумя странами продолжает расти, а экономические отношения диверсифицируется."Это не только традиционные отрасли нашего взаимодействия, в том числе сельское хозяйство, энергетика, развиваются и другие направления", — подчеркнул президент.Эрдоган уточнил, что объемы торговли достигли 62 миллиардов долларов, поставлена задача вывести ее на уровень 100 миллиардов."Главы центробанков, они здесь встретятся, проведут встречу отдельно. Это демонстрирует, это будет важным шагом в торговых отношениях между нашими странами для товарооборота в национальных валютах", — отметил президент Турции.Он также выразил надежду, что создание газового хаба обогатит двусторонние отношения.О том, что будущее зерновой сделки будет одной из самых ожидаемых тем переговоров, писали многие СМИ. По информации газеты Hürriyet, в Анкаре с "осторожной надеждой" подходят к теме ее возобновления.В свою очередь, газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила, что Эрдоган заявит о своей готовности выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894015085.html

сочи

анкара (провинция)

украина

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сочи, анкара (провинция), украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин