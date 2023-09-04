https://ria.ru/20230904/peregovory-1894030970.html

Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00

Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00 - РИА Новости, 04.09.2023

Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начнутся после полудня, сообщил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:20

2023-09-04T11:20

2023-09-04T12:10

сочи

политика

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

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АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начнутся после полудня, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера."Ожидается, что переговоры начнутся около 13:00", — уточнил собеседник агентства.По информации телеканала A Haber, самолет турецкого лидера вылетел из Стамбула в 10:50.Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.Как написала газета Milliyet со ссылкой на источники, турецкий лидер собирается предложить российскому коллеге услуги посредника по урегулированию украинского конфликта.Кроме того, по информации газеты Hürriyet, в Анкаре с "осторожной надеждой" подходят к теме возобновления зерновой сделки.

https://ria.ru/20230904/sdelka-1894029609.html

сочи

турция

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сочи, политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка