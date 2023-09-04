https://ria.ru/20230904/peregovory-1894030970.html
Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00
Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00 - РИА Новости, 04.09.2023
Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начнутся после полудня, сообщил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:20
2023-09-04T11:20
2023-09-04T12:10
сочи
политика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
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АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начнутся после полудня, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера."Ожидается, что переговоры начнутся около 13:00", — уточнил собеседник агентства.По информации телеканала A Haber, самолет турецкого лидера вылетел из Стамбула в 10:50.Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.Как написала газета Milliyet со ссылкой на источники, турецкий лидер собирается предложить российскому коллеге услуги посредника по урегулированию украинского конфликта.Кроме того, по информации газеты Hürriyet, в Анкаре с "осторожной надеждой" подходят к теме возобновления зерновой сделки.
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894029609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
Сочи, Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка
Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00
Источник анонсировал начало сочинских переговоров Путина и Эрдогана в 13:00 мск