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Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00 - РИА Новости, 04.09.2023
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11:20 04.09.2023 (обновлено: 12:10 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894030970.html
Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00
Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00 - РИА Новости, 04.09.2023
Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начнутся после полудня, сообщил РИА Новости источник в администрации... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:20
2023-09-04T12:10
сочи
политика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
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АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начнутся после полудня, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера."Ожидается, что переговоры начнутся около 13:00", — уточнил собеседник агентства.По информации телеканала A Haber, самолет турецкого лидера вылетел из Стамбула в 10:50.Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.Как написала газета Milliyet со ссылкой на источники, турецкий лидер собирается предложить российскому коллеге услуги посредника по урегулированию украинского конфликта.Кроме того, по информации газеты Hürriyet, в Анкаре с "осторожной надеждой" подходят к теме возобновления зерновой сделки.
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894029609.html
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сочи, политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
Сочи, Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка
Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00

Источник анонсировал начало сочинских переговоров Путина и Эрдогана в 13:00 мск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начнутся после полудня, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Ожидается, что переговоры начнутся около 13:00", — уточнил собеседник агентства.
По информации телеканала A Haber, самолет турецкого лидера вылетел из Стамбула в 10:50.
Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.
Как написала газета Milliyet со ссылкой на источники, турецкий лидер собирается предложить российскому коллеге услуги посредника по урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, по информации газеты Hürriyet, в Анкаре с "осторожной надеждой" подходят к теме возобновления зерновой сделки.
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Сенатор считает, что Эрдоган очень заинтересован в зерновой сделке
11:15
 
СочиПолитикаТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделка
 
 
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