https://ria.ru/20230904/peregovory-1893997278.html

Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана для зерновой сделки

Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана для зерновой сделки - РИА Новости, 04.09.2023

Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана для зерновой сделки

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в понедельник в Сочи станут критически важными для зерновой сделки в плане... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T05:30

2023-09-04T05:30

2023-09-04T06:08

россия

турция

сочи

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

в мире

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АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в понедельник в Сочи станут критически важными для зерновой сделки в плане рисков роста цен на зерно на мировых рынках, сообщил РИА Новости источник в турецкой техделегации, участвующей в переговорах по этой сделке. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это критически важные переговоры двух лидеров (Турции и России). В плане нашей инициативы (черноморской зерновой), как я уже говорил, будет определена ясность по дальнейшим шагам. Как вы знаете, есть риски роста цен на зерно на мировых рынках, поэтому очень важны будут все детали, все заявления, все договоренности. Надеемся на положительный исход", — сообщил собеседник агентства. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН, как сообщал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ-ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщал также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230904/peregovory-1893996953.html

https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html

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турция

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россия, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, в мире