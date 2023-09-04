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На Урале отправили в психбольницу пенсионерку, скинувшую правнука с балкона - РИА Новости, 04.09.2023
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15:35 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/pensionerka-1894105578.html
На Урале отправили в психбольницу пенсионерку, скинувшую правнука с балкона
На Урале отправили в психбольницу пенсионерку, скинувшую правнука с балкона - РИА Новости, 04.09.2023
На Урале отправили в психбольницу пенсионерку, скинувшую правнука с балкона
Пенсионерку, скинувшую трехлетнего правнука с балкона второго этажа в Кушве, отправили в психлечебницу, сообщило управление СК РФ по Свердловской области в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:35
2023-09-04T15:35
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Пенсионерку, скинувшую трехлетнего правнука с балкона второго этажа в Кушве, отправили в психлечебницу, сообщило управление СК РФ по Свердловской области в Telegram-канале. По информации правоохранительных органов, в Кушве 15 октября 2022 года 71-летняя пьяная женщина, находясь в своей квартире на втором этаже, посадила на подоконник 3-летнего правнука и с силой вытолкнула его в открытое балконное окно. Мальчик упал на землю с пятиметровой высоты, получив закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные ссадины лица, носа и мягких тканей грудной клетки. Ребенка доставили в больницу, где его спасли врачи. Против женщины завели уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно которой выяснилось, что фигурантка страдает психическим расстройством и "не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", уточнили в СУСК. "По итогам расследования уголовное дело с соответствующим постановлением было направлено в суд, который уже принял решение о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера", – говорится в релизе. Как отметил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, о происшествии правоохранителям сообщила соседка женщины, услышавшая крики во дворе дома. "Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили пенсионерку в ее же квартире, она никуда скрываться не стала", – добавил Горелых.
https://ria.ru/20230821/rebenok-1891301105.html
свердловская область
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область, Валерий Горелых
На Урале отправили в психбольницу пенсионерку, скинувшую правнука с балкона

В Кушве отправили в психбольницу пенсионерку, скинувшую правнука с балкона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Пенсионерку, скинувшую трехлетнего правнука с балкона второго этажа в Кушве, отправили в психлечебницу, сообщило управление СК РФ по Свердловской области в Telegram-канале.
По информации правоохранительных органов, в Кушве 15 октября 2022 года 71-летняя пьяная женщина, находясь в своей квартире на втором этаже, посадила на подоконник 3-летнего правнука и с силой вытолкнула его в открытое балконное окно. Мальчик упал на землю с пятиметровой высоты, получив закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные ссадины лица, носа и мягких тканей грудной клетки. Ребенка доставили в больницу, где его спасли врачи.
Против женщины завели уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно которой выяснилось, что фигурантка страдает психическим расстройством и "не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", уточнили в СУСК.
«
"По итогам расследования уголовное дело с соответствующим постановлением было направлено в суд, который уже принял решение о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера", – говорится в релизе.
Как отметил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, о происшествии правоохранителям сообщила соседка женщины, услышавшая крики во дворе дома. "Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили пенсионерку в ее же квартире, она никуда скрываться не стала", – добавил Горелых.
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