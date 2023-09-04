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Красноярский пенсионер ранил собутыльника из стреляющей ручки - РИА Новости, 04.09.2023
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05:58 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/pensioner-1893997947.html
Красноярский пенсионер ранил собутыльника из стреляющей ручки
Красноярский пенсионер ранил собутыльника из стреляющей ручки - РИА Новости, 04.09.2023
Красноярский пенсионер ранил собутыльника из стреляющей ручки
Пенсионер из Мотыгинского района Красноярского края пойдет под суд за выстрел в собутыльника из стреляющей ручки, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:58
2023-09-04T05:58
происшествия
мотыгинский район
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 4 сен – РИА Новости. Пенсионер из Мотыгинского района Красноярского края пойдет под суд за выстрел в собутыльника из стреляющей ручки, сообщает прокуратура региона. В прокуратуре сообщили, что во время распития алкоголя в ограде своего дома один из гостей пенсионера отказывался уходить и начал оскорблять присутствующих. Тогда хозяин достал ручку и выстрелил в ногу мужчины с одного метра. Потерпевший сразу убежал, а присутствующие даже не поняли, что произошло. Медики достали из бедра мужчины фрагмент пули калибра 5,6 миллиметров. "Шестидесятилетний пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом за прекращение пьяного конфликта с помощью стреляющей авторучки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что самодельная ручка-пистолет была подарена пенсионеру в 2018 году знакомым. Экспертиза показала, что ручка является огнестрельным гладкоствольным однозарядным пистолетом и обладает достаточной поражающей способностью. Мужчине-стрелку грозит до пяти лет лишения свободы по статьям о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и умышленном причинении с его помощью легкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20230904/istyazaniya-1893993941.html
https://ria.ru/20230824/ubiystvo-1892037295.html
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происшествия, мотыгинский район, красноярский край, россия
Происшествия, Мотыгинский район, Красноярский край, Россия
Красноярский пенсионер ранил собутыльника из стреляющей ручки

Прокуратура: красноярский пенсионер ранил собутыльника из стреляющей ручки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 4 сен – РИА Новости. Пенсионер из Мотыгинского района Красноярского края пойдет под суд за выстрел в собутыльника из стреляющей ручки, сообщает прокуратура региона.
В прокуратуре сообщили, что во время распития алкоголя в ограде своего дома один из гостей пенсионера отказывался уходить и начал оскорблять присутствующих. Тогда хозяин достал ручку и выстрелил в ногу мужчины с одного метра. Потерпевший сразу убежал, а присутствующие даже не поняли, что произошло. Медики достали из бедра мужчины фрагмент пули калибра 5,6 миллиметров.
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"Шестидесятилетний пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом за прекращение пьяного конфликта с помощью стреляющей авторучки", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что самодельная ручка-пистолет была подарена пенсионеру в 2018 году знакомым. Экспертиза показала, что ручка является огнестрельным гладкоствольным однозарядным пистолетом и обладает достаточной поражающей способностью.
Мужчине-стрелку грозит до пяти лет лишения свободы по статьям о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и умышленном причинении с его помощью легкого вреда здоровью.
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