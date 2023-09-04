https://ria.ru/20230904/pensioner-1893997947.html

Красноярский пенсионер ранил собутыльника из стреляющей ручки

Красноярский пенсионер ранил собутыльника из стреляющей ручки - РИА Новости, 04.09.2023

Красноярский пенсионер ранил собутыльника из стреляющей ручки

Пенсионер из Мотыгинского района Красноярского края пойдет под суд за выстрел в собутыльника из стреляющей ручки, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T05:58

2023-09-04T05:58

2023-09-04T05:58

происшествия

мотыгинский район

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 4 сен – РИА Новости. Пенсионер из Мотыгинского района Красноярского края пойдет под суд за выстрел в собутыльника из стреляющей ручки, сообщает прокуратура региона. В прокуратуре сообщили, что во время распития алкоголя в ограде своего дома один из гостей пенсионера отказывался уходить и начал оскорблять присутствующих. Тогда хозяин достал ручку и выстрелил в ногу мужчины с одного метра. Потерпевший сразу убежал, а присутствующие даже не поняли, что произошло. Медики достали из бедра мужчины фрагмент пули калибра 5,6 миллиметров. "Шестидесятилетний пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом за прекращение пьяного конфликта с помощью стреляющей авторучки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что самодельная ручка-пистолет была подарена пенсионеру в 2018 году знакомым. Экспертиза показала, что ручка является огнестрельным гладкоствольным однозарядным пистолетом и обладает достаточной поражающей способностью. Мужчине-стрелку грозит до пяти лет лишения свободы по статьям о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и умышленном причинении с его помощью легкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20230904/istyazaniya-1893993941.html

https://ria.ru/20230824/ubiystvo-1892037295.html

мотыгинский район

красноярский край

россия

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происшествия, мотыгинский район, красноярский край, россия