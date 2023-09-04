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Почти 7 миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе - РИА Новости, 04.09.2023
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Новости Подмосковья
 
13:57 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/parki-1894066565.html
Почти 7 миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе
Почти 7 миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе - РИА Новости, 04.09.2023
Почти 7 миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе
В августе парки Московской области посетили 6,8 миллиона человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:57
2023-09-04T13:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В августе парки Московской области посетили 6,8 миллиона человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина отметила, что парки Подмосковья пользуются большой популярностью у жителей и гостей Московской области. "С каждым годом появляется все больше областных масштабных мероприятий и специальных проектов, которые проходят именно в парках. Это и фестиваль современного танца "Город танцует в парках" под руководством Егора Дружинина, фестиваль кавер-версий хитов "На одной волне", "Театр кукол в парке" и многие другие", – сказала Каклюгина, ее слова приводит пресс-служба министерства. По информации пресс-службы, самым популярным стал парк Пехорка в Балашихе - его в августе посетили 357,5 тысячи человек. В Центральном парке округа Пушкинский побывали 246,1 тысячи человек. В парк имени Л.Н. Толстого в Химках сходили 226,7 тысячи посетителей, в парке Сестрорецкий в Клину было зафиксировано 198,3 тысячи горожан, в городском парке Лыткарино – 150,3 тысячи посетителей. За время проведения первого и второго этапов фестиваля "Город танцует в парках" концерты посетили более 86 тысячи человек, в конкурсной программе поучаствовали 2 788 человек. Спектакли Московского областного государственного театра кукол в рамках специального областного проекта "Театр кукол в парке" за летний период текущего года посетили почти 3,5 тысячи человек. Заключительные выступления на фестивале исполнителей кавер-версий хитов "На одной волне" прошли второго сентября в пяти муниципалитетах: Мытищи, Ступино, Подольск, Реутов и Химки.
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московская область (подмосковье), туризм, новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Туризм, Новости - Туризм

Почти 7 миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе

© Фото : министерство культуры и туризма Московской областиПочти 7 миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе
Почти 7 миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : министерство культуры и туризма Московской области
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В августе парки Московской области посетили 6,8 миллиона человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина отметила, что парки Подмосковья пользуются большой популярностью у жителей и гостей Московской области.
"С каждым годом появляется все больше областных масштабных мероприятий и специальных проектов, которые проходят именно в парках. Это и фестиваль современного танца "Город танцует в парках" под руководством Егора Дружинина, фестиваль кавер-версий хитов "На одной волне", "Театр кукол в парке" и многие другие", – сказала Каклюгина, ее слова приводит пресс-служба министерства.
По информации пресс-службы, самым популярным стал парк Пехорка в Балашихе - его в августе посетили 357,5 тысячи человек. В Центральном парке округа Пушкинский побывали 246,1 тысячи человек. В парк имени Л.Н. Толстого в Химках сходили 226,7 тысячи посетителей, в парке Сестрорецкий в Клину было зафиксировано 198,3 тысячи горожан, в городском парке Лыткарино – 150,3 тысячи посетителей.
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За время проведения первого и второго этапов фестиваля "Город танцует в парках" концерты посетили более 86 тысячи человек, в конкурсной программе поучаствовали 2 788 человек. Спектакли Московского областного государственного театра кукол в рамках специального областного проекта "Театр кукол в парке" за летний период текущего года посетили почти 3,5 тысячи человек.
Заключительные выступления на фестивале исполнителей кавер-версий хитов "На одной волне" прошли второго сентября в пяти муниципалитетах: Мытищи, Ступино, Подольск, Реутов и Химки.
 
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