Почти 7 миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе
© Фото : министерство культуры и туризма Московской областиПочти 7 миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В августе парки Московской области посетили 6,8 миллиона человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина отметила, что парки Подмосковья пользуются большой популярностью у жителей и гостей Московской области.
"С каждым годом появляется все больше областных масштабных мероприятий и специальных проектов, которые проходят именно в парках. Это и фестиваль современного танца "Город танцует в парках" под руководством Егора Дружинина, фестиваль кавер-версий хитов "На одной волне", "Театр кукол в парке" и многие другие", – сказала Каклюгина, ее слова приводит пресс-служба министерства.
По информации пресс-службы, самым популярным стал парк Пехорка в Балашихе - его в августе посетили 357,5 тысячи человек. В Центральном парке округа Пушкинский побывали 246,1 тысячи человек. В парк имени Л.Н. Толстого в Химках сходили 226,7 тысячи посетителей, в парке Сестрорецкий в Клину было зафиксировано 198,3 тысячи горожан, в городском парке Лыткарино – 150,3 тысячи посетителей.
За время проведения первого и второго этапов фестиваля "Город танцует в парках" концерты посетили более 86 тысячи человек, в конкурсной программе поучаствовали 2 788 человек. Спектакли Московского областного государственного театра кукол в рамках специального областного проекта "Театр кукол в парке" за летний период текущего года посетили почти 3,5 тысячи человек.