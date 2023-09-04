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Каллас должна была уйти в отставку из-за бизнеса мужа, заявил глава Эстонии - РИА Новости, 04.09.2023
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19:47 04.09.2023 (обновлено: 19:48 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/otstavka-1894178791.html
Каллас должна была уйти в отставку из-за бизнеса мужа, заявил глава Эстонии
Каллас должна была уйти в отставку из-за бизнеса мужа, заявил глава Эстонии - РИА Новости, 04.09.2023
Каллас должна была уйти в отставку из-за бизнеса мужа, заявил глава Эстонии
Президент Эстонии Алар Карис, который встретился в понедельник с председателями парламентских партий, считает, что премьер-министр Кая Каллас должна была подать РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:47
2023-09-04T19:48
россия
кая каллас
алар карис
евросоюз
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис, который встретился в понедельник с председателями парламентских партий, считает, что премьер-министр Кая Каллас должна была подать в отставку в самом начале скандала, связанного с ее мужем, который вел бизнес в России. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. "Я предпочел бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису. Это сберегло бы ее саму, ее близких, работоспособность правительства и доверие к тем сообщениям, что посылает миру Эстония. Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьезность моральной проблемы", - приводит слова президента ERR. На прошлой неделе Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Арво Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку. Она подчеркнула, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. Услуги по перевозке грузов сейчас оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в РФ и вывозит из России оборудование с помощью Stark Logistics, этот процесс завершится в сентябре.
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
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россия, кая каллас, алар карис, евросоюз, эстония, в мире
Россия, Кая Каллас, Алар Карис, Евросоюз, Эстония, В мире
Каллас должна была уйти в отставку из-за бизнеса мужа, заявил глава Эстонии

Карис: Каллас должна была сразу уйти в отставку из-за бизнеса мужа в РФ

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис, который встретился в понедельник с председателями парламентских партий, считает, что премьер-министр Кая Каллас должна была подать в отставку в самом начале скандала, связанного с ее мужем, который вел бизнес в России.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
"Я предпочел бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису. Это сберегло бы ее саму, ее близких, работоспособность правительства и доверие к тем сообщениям, что посылает миру Эстония. Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьезность моральной проблемы", - приводит слова президента ERR.
На прошлой неделе Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Арво Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку. Она подчеркнула, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. Услуги по перевозке грузов сейчас оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в РФ и вывозит из России оборудование с помощью Stark Logistics, этот процесс завершится в сентябре.
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РоссияКая КалласАлар КарисЕвросоюзЭстонияВ мире
 
 
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