https://ria.ru/20230904/odnazhdy-1894112674.html

На ТНТ выходит новый сезон скетч-шоу "Однажды в России"

На ТНТ выходит новый сезон скетч-шоу "Однажды в России" - РИА Новости, 04.09.2023

На ТНТ выходит новый сезон скетч-шоу "Однажды в России"

На ТНТ в этот понедельник выходит новый сезон сатирического скетч-шоу "Однажды в России", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:15

2023-09-04T16:15

2023-09-04T16:18

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На ТНТ в этот понедельник выходит новый сезон сатирического скетч-шоу "Однажды в России", сообщает пресс-служба телеканала."Программу откроет номер о людях, которые совершенно не интересуются новостями. Это, как известно, либо участники космического эксперимента SIRIUS-21, либо родители, которые на лето уезжают жить на дачу", – говорится в сообщении. В первом выпуске шоу зрители увидят Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Ольгу Картункову, Екатерину Моргунова, Михаила Стогниенко, Валерия Равдиа, Яну Кошкину, Александра Пташенчука и других известных комиков и актеров. Все они предстанут в самых разных образах: от импульсивных боссов и богатых бизнесменов до любителей экстремального спорта и домохозяек.Зрителей также ждет выступление ансамбля "Шиков, Блесков, Красотаев" в составе Мусагалиева, Дорохова и Пташенчука. Они с усами и прическами в стиле "Песняров" исполнят мелодичную балладу об отдыхе на Черном море, чем закончат выпуск "Однажды в России".

https://ria.ru/20230901/dens-1893666094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, тнт (телеканал), знаменитости, яна кошкина, песняры