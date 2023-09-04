На ТНТ выходит новый сезон скетч-шоу "Однажды в России"

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На ТНТ в этот понедельник выходит новый сезон сатирического скетч-шоу "Однажды в России", сообщает пресс-служба телеканала."Программу откроет номер о людях, которые совершенно не интересуются новостями. Это, как известно, либо участники космического эксперимента SIRIUS-21, либо родители, которые на лето уезжают жить на дачу", – говорится в сообщении. В первом выпуске шоу зрители увидят Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Ольгу Картункову, Екатерину Моргунова, Михаила Стогниенко, Валерия Равдиа, Яну Кошкину, Александра Пташенчука и других известных комиков и актеров. Все они предстанут в самых разных образах: от импульсивных боссов и богатых бизнесменов до любителей экстремального спорта и домохозяек.Зрителей также ждет выступление ансамбля "Шиков, Блесков, Красотаев" в составе Мусагалиева, Дорохова и Пташенчука. Они с усами и прическами в стиле "Песняров" исполнят мелодичную балладу об отдыхе на Черном море, чем закончат выпуск "Однажды в России".
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На ТНТ в этот понедельник выходит новый сезон сатирического скетч-шоу "Однажды в России", сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Программу откроет номер о людях, которые совершенно не интересуются новостями. Это, как известно, либо участники космического эксперимента SIRIUS-21, либо родители, которые на лето уезжают жить на дачу", – говорится в сообщении.
В первом выпуске шоу зрители увидят Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Ольгу Картункову, Екатерину Моргунова, Михаила Стогниенко, Валерия Равдиа, Яну Кошкину, Александра Пташенчука и других известных комиков и актеров.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.