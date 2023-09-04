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На ТНТ выходит новый сезон скетч-шоу "Однажды в России" - РИА Новости, 04.09.2023
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Шоубиз
 
16:15 04.09.2023 (обновлено: 16:18 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/odnazhdy-1894112674.html
На ТНТ выходит новый сезон скетч-шоу "Однажды в России"
На ТНТ выходит новый сезон скетч-шоу "Однажды в России" - РИА Новости, 04.09.2023
На ТНТ выходит новый сезон скетч-шоу "Однажды в России"
На ТНТ в этот понедельник выходит новый сезон сатирического скетч-шоу "Однажды в России", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:15
2023-09-04T16:18
шоубиз
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На ТНТ в этот понедельник выходит новый сезон сатирического скетч-шоу "Однажды в России", сообщает пресс-служба телеканала."Программу откроет номер о людях, которые совершенно не интересуются новостями. Это, как известно, либо участники космического эксперимента SIRIUS-21, либо родители, которые на лето уезжают жить на дачу", – говорится в сообщении. В первом выпуске шоу зрители увидят Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Ольгу Картункову, Екатерину Моргунова, Михаила Стогниенко, Валерия Равдиа, Яну Кошкину, Александра Пташенчука и других известных комиков и актеров. Все они предстанут в самых разных образах: от импульсивных боссов и богатых бизнесменов до любителей экстремального спорта и домохозяек.Зрителей также ждет выступление ансамбля "Шиков, Блесков, Красотаев" в составе Мусагалиева, Дорохова и Пташенчука. Они с усами и прическами в стиле "Песняров" исполнят мелодичную балладу об отдыхе на Черном море, чем закончат выпуск "Однажды в России".
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новости шоу-бизнеса, тнт (телеканал), знаменитости, яна кошкина, песняры
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, ТНТ (телеканал), Знаменитости, Яна Кошкина, Песняры
На ТНТ выходит новый сезон скетч-шоу "Однажды в России"

На ТНТ выходит новый сезон шоу "Однажды в России" с Мусагалиевым и Дороховым

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТСъемки шоу "Однажды в России"
Съемки шоу Однажды в России
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. На ТНТ в этот понедельник выходит новый сезон сатирического скетч-шоу "Однажды в России", сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Программу откроет номер о людях, которые совершенно не интересуются новостями. Это, как известно, либо участники космического эксперимента SIRIUS-21, либо родители, которые на лето уезжают жить на дачу", – говорится в сообщении.
В первом выпуске шоу зрители увидят Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Ольгу Картункову, Екатерину Моргунова, Михаила Стогниенко, Валерия Равдиа, Яну Кошкину, Александра Пташенчука и других известных комиков и актеров.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТСъемки шоу "Однажды в России"
Съемки шоу Однажды в России
Съемки шоу "Однажды в России"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТСъемки шоу "Однажды в России"
Съемки шоу Однажды в России
Съемки шоу "Однажды в России"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТСъемки шоу "Однажды в России"
Съемки шоу Однажды в России
Съемки шоу "Однажды в России"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
3 из 3
Съемки шоу "Однажды в России"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
1 из 3
Съемки шоу "Однажды в России"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
2 из 3
Съемки шоу "Однажды в России"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
3 из 3
Все они предстанут в самых разных образах: от импульсивных боссов и богатых бизнесменов до любителей экстремального спорта и домохозяек.
Зрителей также ждет выступление ансамбля "Шиков, Блесков, Красотаев" в составе Мусагалиева, Дорохова и Пташенчука.
Они с усами и прическами в стиле "Песняров" исполнят мелодичную балладу об отдыхе на Черном море, чем закончат выпуск "Однажды в России".
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ШоубизНовости шоу-бизнесаТНТ (телеканал)ЗнаменитостиЯна КошкинаПесняры
 
 
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