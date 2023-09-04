https://ria.ru/20230904/obyazatelstva-1894129623.html

Страны Запада не выполняют обязательства по зерновой сделке, заявил Путин

Страны Запада не выполняют обязательства по зерновой сделке, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023

Страны Запада не выполняют обязательства по зерновой сделке, заявил Путин

Западные страны продолжают блокировать выполнение обязательств в отношении России по зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:45

2023-09-04T16:45

2023-09-04T17:10

россия

владимир путин

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Западные страны продолжают блокировать выполнение обязательств в отношении России по зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом."Западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки, то есть отказываются выводить из под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок", - сказал Путин.Российский президент также отметил, что пока РФ чётко обеспечивала гарантии безопасности судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов.

https://ria.ru/20230904/sdelka-1894133746.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган