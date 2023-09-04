https://ria.ru/20230904/obyazatelstva-1894129623.html
Страны Запада не выполняют обязательства по зерновой сделке, заявил Путин
Страны Запада не выполняют обязательства по зерновой сделке, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Страны Запада не выполняют обязательства по зерновой сделке, заявил Путин
Западные страны продолжают блокировать выполнение обязательств в отношении России по зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:45
2023-09-04T16:45
2023-09-04T17:10
россия
владимир путин
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Западные страны продолжают блокировать выполнение обязательств в отношении России по зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом."Западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки, то есть отказываются выводить из под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок", - сказал Путин.Российский президент также отметил, что пока РФ чётко обеспечивала гарантии безопасности судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов.
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894133746.html
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россия, владимир путин, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Россия, Владимир Путин, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Страны Запада не выполняют обязательства по зерновой сделке, заявил Путин
Путин обвинил западные страны в невыполнении обязательств по зерновой сделке