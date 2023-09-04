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ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.09.2023
ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 239 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T00:18
2023-09-04T00:18
2023-09-04T02:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
макеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 239 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 47 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 24 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства.Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 239 различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Петровском районе Донецка, а также ранении пяти гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Макеевке. За предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 86 обстрелов.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893982653.html
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донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР