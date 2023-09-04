https://ria.ru/20230904/obstrel-1894191382.html
ВСУ обстреляли три подконтрольных России села в Харьковской области
ВСУ обстреляли три подконтрольных России села в Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2023
ВСУ обстреляли три подконтрольных России села в Харьковской области
Три села в Харьковской области, находящихся под контролем России, были обстреляны за последние несколько дней, сообщает глава администрации Харьковской области... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:31
2023-09-04T21:31
2023-09-04T21:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
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белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Три села в Харьковской области, находящихся под контролем России, были обстреляны за последние несколько дней, сообщает глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Интенсивные обстрелы со стороны ВСУ наблюдаются в районах населенных пунктов: Пески, Тополи, Песчаное. Фиксируем попадания по частным домовладениям, в некоторых домах повреждено остекление. К счастью, раненных и погибших среди мирного населения нет", - сообщил Ганчев. Как уточнили РИА Новости в администрации Харьковской области, обстрелы фиксировались с пятницу по понедельник. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. Ранее Ганчев сообщал, что администрация Харьковской области пока имеет доступ только в 17 населенных пунктов из 33, которые находятся под контролем России, остальные населенные пункты хотя и освобождены, но остаются под обстрелами.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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харьковская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли три подконтрольных России села в Харьковской области
Ганчев: ВСУ обстреляли три подконтрольных РФ села в Харьковской области