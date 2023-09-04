https://ria.ru/20230904/obstrel-1894172453.html

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.09.2023

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска в понедельник вечером выпустили по Донецку еще девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:03

2023-09-04T19:03

2023-09-04T19:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

сцкк

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник вечером выпустили по Донецку еще девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

донецк

украина

куйбышевский район

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происшествия, донецк, украина, сцкк, куйбышевский район