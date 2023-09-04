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Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.09.2023
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска в понедельник вечером выпустили по Донецку еще девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:03
2023-09-04T19:03
2023-09-04T19:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
сцкк
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник вечером выпустили по Донецку еще девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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происшествия, донецк, украина, сцкк, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, СЦКК, Куйбышевский район
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще девять снарядов по Донецку