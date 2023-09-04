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ВСУ обстреляли Куйбышевскоий район Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевскоий район Донецка - РИА Новости, 04.09.2023

ВСУ обстреляли Куйбышевскоий район Донецка

Украинские войска в 16.50 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:07

2023-09-04T17:07

2023-09-04T17:07

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

нато

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

куйбышевский район

донецк

украина

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куйбышевский район, донецк, нато, сцкк, украина