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Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/obstrel-1894135507.html
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Здание диспетчерской предприятия "Донэлектроавтотранс" и шесть троллейбусов получили повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:59
2023-09-04T16:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Здание диспетчерской предприятия "Донэлектроавтотранс" и шесть троллейбусов получили повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района на территории депо предприятия "Донэлектроавтотранс" пострадали шесть троллейбусов. В здании диспетчерской повреждено остекление", - написал Кулмезин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении шести троллейбусов из-за обстрела

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Здание диспетчерской предприятия "Донэлектроавтотранс" и шесть троллейбусов получили повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Киевского района на территории депо предприятия "Донэлектроавтотранс" пострадали шесть троллейбусов. В здании диспетчерской повреждено остекление", - написал Кулмезин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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