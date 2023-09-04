https://ria.ru/20230904/obstrel-1894085925.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в понедельник выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:41

2023-09-04T14:41

2023-09-04T14:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится сообщении представительства. О последствиях не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия