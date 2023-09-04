https://ria.ru/20230904/obrazovanie-1894036431.html
В России разработали новый макет стандарта высшего образования
В России разработали новый макет стандарта высшего образования - РИА Новости, 04.09.2023
В России разработали новый макет стандарта высшего образования
Разработан новый проект образовательного стандарта высшего образования, он позволит выстроить индивидуальные образовательные траектории для студентов, а также... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:40
2023-09-04T11:40
2023-09-04T11:44
общество
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
образование - общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Разработан новый проект образовательного стандарта высшего образования, он позволит выстроить индивидуальные образовательные траектории для студентов, а также получить несколько квалификаций сразу, заявил на совещании вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Также разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования на укрупненную группу специальностей и направлений подготовки. Он позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории студентов, а также обеспечит возможность получения нескольких квалификаций", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в стране реализуется новая национальная система высшего образования, с 1 сентября 2023 года начался пилотный проект, в котором участвуют шесть вузов. Чернышенко отметил, что пилотный проект предусматривает создание новых уровней высшего образования - базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование.
https://ria.ru/20230901/obuchenie-1893530021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, образование - общество, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
В России разработали новый макет стандарта высшего образования
Чернышенко: разработан новый макет федерального стандарта высшего образования