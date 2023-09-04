https://ria.ru/20230904/obrazovanie-1894036431.html

В России разработали новый макет стандарта высшего образования

В России разработали новый макет стандарта высшего образования - РИА Новости, 04.09.2023

В России разработали новый макет стандарта высшего образования

Разработан новый проект образовательного стандарта высшего образования, он позволит выстроить индивидуальные образовательные траектории для студентов, а также... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:40

2023-09-04T11:40

2023-09-04T11:44

общество

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

образование - общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Разработан новый проект образовательного стандарта высшего образования, он позволит выстроить индивидуальные образовательные траектории для студентов, а также получить несколько квалификаций сразу, заявил на совещании вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Также разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования на укрупненную группу специальностей и направлений подготовки. Он позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории студентов, а также обеспечит возможность получения нескольких квалификаций", - сказал Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в стране реализуется новая национальная система высшего образования, с 1 сентября 2023 года начался пилотный проект, в котором участвуют шесть вузов. Чернышенко отметил, что пилотный проект предусматривает создание новых уровней высшего образования - базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование.

https://ria.ru/20230901/obuchenie-1893530021.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, образование - общество, навигатор абитуриента