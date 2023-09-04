https://ria.ru/20230904/niger-1894198050.html

Премьер Нигера заявил о планах достичь соглашения с ЭКОВАС

Премьер Нигера заявил о планах достичь соглашения с ЭКОВАС - РИА Новости, 04.09.2023

Премьер Нигера заявил о планах достичь соглашения с ЭКОВАС

Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что Нигер и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут прийти к соглашению РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T22:43

2023-09-04T22:43

2023-09-04T22:43

в мире

нигер

франция

ниамей

али махаман ламин зейн

мохамед базум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_379:210:2908:1633_1920x0_80_0_0_c87f5b3abd32b9e5704a552b8e126d9c.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что Нигер и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут прийти к соглашению в течение ближайших нескольких дней, передает агентство Франс Пресс. "Мы не прекращали обменов с ЭКОВАС, мы продолжаем обмены. У нас есть хорошая надежда на достижение согласия через несколько дней", - приводит агентство слова премьера на пресс-конференции в Ниамее. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер (бывшая французская колония) оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

франция

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, франция, ниамей, али махаман ламин зейн, мохамед базум