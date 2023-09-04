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Премьер Нигера заявил о готовности страны себя защищать - РИА Новости, 04.09.2023
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21:17 04.09.2023 (обновлено: 22:34 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/niger-1894190006.html
Премьер Нигера заявил о готовности страны себя защищать
Премьер Нигера заявил о готовности страны себя защищать - РИА Новости, 04.09.2023
Премьер Нигера заявил о готовности страны себя защищать
Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что страна ответит на любую попытку напасть, будет защищать себя. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:17
2023-09-04T22:34
в мире
нигер
абуджа
нигерия
али махаман ламин зейн
мохамед базум
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что страна ответит на любую попытку напасть, будет защищать себя. "Мы ответим на любую попытку напасть на нашу страну и будем защищать себя", - заявил премьер в ходе пресс-конференции. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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в мире, нигер, абуджа, нигерия, али махаман ламин зейн, мохамед базум
В мире, Нигер, Абуджа, Нигерия, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум
Премьер Нигера заявил о готовности страны себя защищать

Премьер Нигера: страна ответит на любую попытку напасть на страну

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАли Махаман Ламин Зейн
Али Махаман Ламин Зейн - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Али Махаман Ламин Зейн. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что страна ответит на любую попытку напасть, будет защищать себя.
"Мы ответим на любую попытку напасть на нашу страну и будем защищать себя", - заявил премьер в ходе пресс-конференции.
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В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
 
В миреНигерАбуджаНигерияАли Махаман Ламин ЗейнМохамед Базум
 
 
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