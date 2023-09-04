https://ria.ru/20230904/niger-1894190006.html

Премьер Нигера заявил о готовности страны себя защищать

Премьер Нигера заявил о готовности страны себя защищать - РИА Новости, 04.09.2023

Премьер Нигера заявил о готовности страны себя защищать

Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что страна ответит на любую попытку напасть, будет защищать себя. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:17

2023-09-04T21:17

2023-09-04T22:34

в мире

нигер

абуджа

нигерия

али махаман ламин зейн

мохамед базум

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что страна ответит на любую попытку напасть, будет защищать себя. "Мы ответим на любую попытку напасть на нашу страну и будем защищать себя", - заявил премьер в ходе пресс-конференции. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

абуджа

нигерия

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в мире, нигер, абуджа, нигерия, али махаман ламин зейн, мохамед базум