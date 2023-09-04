https://ria.ru/20230904/niger-1894189129.html

Нигер направил жалобы в ЭКОВАС из-за введенных санкций

Нигер направил жалобы в ЭКОВАС из-за введенных санкций - РИА Новости, 04.09.2023

Нигер направил жалобы в ЭКОВАС из-за введенных санкций

Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что страна направила жалобы в ЭКОВАС из-за введенных против нее санкций. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:08

2023-09-04T21:08

2023-09-04T21:08

в мире

нигер

абуджа

нигерия

али махаман ламин зейн

мохамед базум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891518594_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6ff1f53b53c0ad82daa15804a81501ca.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что страна направила жалобы в ЭКОВАС из-за введенных против нее санкций. "Мы направили ЭКОВАС две жалобы в связи с введенными в отношении нашей страны санкциями", - заявил назначенный мятежниками премьер-министр. По его словам, санкции препятствуют поставкам лекарств и продовольствия для населения. В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Евросоюз заявил, что поддерживает все решения ЭКОВАС в отношении Нигера, в том числе возможное введение санкций. Франция еще в конце июля объявила о немедленной приостановке всей помощи Нигеру в развитии, вслед за ней о приостановке долгосрочной помощи объявила и Великобритания, сделав исключение для критически важной гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

абуджа

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, абуджа, нигерия, али махаман ламин зейн, мохамед базум