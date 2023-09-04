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Нигер направил жалобы в ЭКОВАС из-за введенных санкций - РИА Новости, 04.09.2023
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21:08 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/niger-1894189129.html
Нигер направил жалобы в ЭКОВАС из-за введенных санкций
Нигер направил жалобы в ЭКОВАС из-за введенных санкций - РИА Новости, 04.09.2023
Нигер направил жалобы в ЭКОВАС из-за введенных санкций
Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что страна направила жалобы в ЭКОВАС из-за введенных против нее санкций. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:08
2023-09-04T21:08
в мире
нигер
абуджа
нигерия
али махаман ламин зейн
мохамед базум
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что страна направила жалобы в ЭКОВАС из-за введенных против нее санкций. "Мы направили ЭКОВАС две жалобы в связи с введенными в отношении нашей страны санкциями", - заявил назначенный мятежниками премьер-министр. По его словам, санкции препятствуют поставкам лекарств и продовольствия для населения. В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Евросоюз заявил, что поддерживает все решения ЭКОВАС в отношении Нигера, в том числе возможное введение санкций. Франция еще в конце июля объявила о немедленной приостановке всей помощи Нигеру в развитии, вслед за ней о приостановке долгосрочной помощи объявила и Великобритания, сделав исключение для критически важной гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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в мире, нигер, абуджа, нигерия, али махаман ламин зейн, мохамед базум
В мире, Нигер, Абуджа, Нигерия, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум
Нигер направил жалобы в ЭКОВАС из-за введенных санкций

Премьер-министр Нигера: страна направила жалобы в ЭКОВАС из-за введенных санкций

© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее
Сотрудники полиции в Ниамее - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что страна направила жалобы в ЭКОВАС из-за введенных против нее санкций.
"Мы направили ЭКОВАС две жалобы в связи с введенными в отношении нашей страны санкциями", - заявил назначенный мятежниками премьер-министр.
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По его словам, санкции препятствуют поставкам лекарств и продовольствия для населения.
В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
Евросоюз заявил, что поддерживает все решения ЭКОВАС в отношении Нигера, в том числе возможное введение санкций. Франция еще в конце июля объявила о немедленной приостановке всей помощи Нигеру в развитии, вслед за ней о приостановке долгосрочной помощи объявила и Великобритания, сделав исключение для критически важной гуманитарной помощи.
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