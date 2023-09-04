https://ria.ru/20230904/niger-1894188493.html
Назначенный военными премьер Нигера хочет встретиться с Базумом
Назначенный военными премьер Нигера хочет встретиться с Базумом - РИА Новости, 04.09.2023
Назначенный военными премьер Нигера хочет встретиться с Базумом
Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что надеется вскоре провести встречу с отстраненным от власти президентом страны... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:01
2023-09-04T21:01
2023-09-04T21:01
в мире
нигер
франция
абуджа
мохамед базум
али махаман ламин зейн
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что надеется вскоре провести встречу с отстраненным от власти президентом страны Мохамедом Базумом. "Я надеюсь вскоре провести встречу с бывшим президентом Мохамедом Базумом", - заявил назначенный мятежниками премьер-министр, трансляция выступления велась на Youtube-канале Al Jazeera. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер, бывшая французская колония, оставался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
https://ria.ru/20230903/niger-1893984022.html
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в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, али махаман ламин зейн, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум, Али Махаман Ламин Зейн, Переворот в Нигере — 2023
Назначенный военными премьер Нигера хочет встретиться с Базумом
Назначенный мятежниками премьер Нигера хочет встретиться Базумом