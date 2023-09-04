В Нигере над зданием посольства Франции остается флаг страны
Флаг Франции остается над посольством в Нигере после истечения срока ультиматума
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
НИАМЕЙ, 4 сен - РИА Новости. Флаг Франции по-прежнему развевается над посольством страны в столице Нигера городе Ниамей после того, как глава дипмиссии был объявлен персоной нон грата, а отведенные ему на отбытие из страны 48 часов истекли, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на дипломатический источник. Позднее радиостанция сообщила, что полицейское присутствие возле французского посольства в Нигере было усилено на фоне отказа Парижа подчиниться решению мятежного правительства выслать посла из страны.
В настоящий момент полиция и жандармерия находятся рядом со зданием французской дипмиссии.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер, бывшая французская колония, оставался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.