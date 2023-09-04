https://ria.ru/20230904/niger-1894092260.html

В Нигере над зданием посольства Франции остается флаг страны

В Нигере над зданием посольства Франции остается флаг страны - РИА Новости, 04.09.2023

В Нигере над зданием посольства Франции остается флаг страны

Флаг Франции по-прежнему развевается над посольством страны в столице Нигера городе Ниамей после того, как глава дипмиссии был объявлен персоной нон грата, а... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:02

2023-09-04T15:02

2023-09-04T15:02

в мире

нигер

франция

ниамей

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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НИАМЕЙ, 4 сен - РИА Новости. Флаг Франции по-прежнему развевается над посольством страны в столице Нигера городе Ниамей после того, как глава дипмиссии был объявлен персоной нон грата, а отведенные ему на отбытие из страны 48 часов истекли, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на дипломатический источник. Позднее радиостанция сообщила, что полицейское присутствие возле французского посольства в Нигере было усилено на фоне отказа Парижа подчиниться решению мятежного правительства выслать посла из страны. В настоящий момент полиция и жандармерия находятся рядом со зданием французской дипмиссии. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер, бывшая французская колония, оставался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.

https://ria.ru/20230903/niger-1893984022.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023