https://ria.ru/20230904/niger-1894027388.html

Мятежники в Нигере открыли воздушное пространство для гражданских рейсов

Мятежники в Нигере открыли воздушное пространство для гражданских рейсов - РИА Новости, 04.09.2023

Мятежники в Нигере открыли воздушное пространство для гражданских рейсов

Пришедшие к власти в Нигере мятежники открыли национальное воздушное пространство для гражданских и коммерческих рейсов, сообщает интернет-портал ActuNiger. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:06

2023-09-04T11:06

2023-09-04T11:08

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пришедшие к власти в Нигере мятежники открыли национальное воздушное пространство для гражданских и коммерческих рейсов, сообщает интернет-портал ActuNiger. Воздушное пространство Нигера было закрыто 6 августа. Ранее постоянный координатор ООН в Нигере Луиза Обен заявляла, что решение мятежного правительства Нигера о закрытии воздушного пространства страны осложняет доставку гуманитарной помощи. "Воздушное пространство Республики Нигер, от земли до беспредельной высоты, открыто для всех международных и внутренних коммерческих рейсов", - приводит портал выдержку из уведомления властей мятежников. Как сообщается, данное постановление не распространяется на военные и другие специализированные рейсы. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер, бывшая французская колония, оставался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.

https://ria.ru/20230902/niger-1893862320.html

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переворот в нигере — 2023, в мире, нигер, оон, мохамед базум, франция