Мятежники в Нигере открыли воздушное пространство для гражданских рейсов
В Нигере открыли воздушное пространство для гражданских и коммерческих рейсов
© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пришедшие к власти в Нигере мятежники открыли национальное воздушное пространство для гражданских и коммерческих рейсов, сообщает интернет-портал ActuNiger.
Воздушное пространство Нигера было закрыто 6 августа. Ранее постоянный координатор ООН в Нигере Луиза Обен заявляла, что решение мятежного правительства Нигера о закрытии воздушного пространства страны осложняет доставку гуманитарной помощи.
"Воздушное пространство Республики Нигер, от земли до беспредельной высоты, открыто для всех международных и внутренних коммерческих рейсов", - приводит портал выдержку из уведомления властей мятежников.
Как сообщается, данное постановление не распространяется на военные и другие специализированные рейсы.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер, бывшая французская колония, оставался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.