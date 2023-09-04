https://ria.ru/20230904/neft-1894115358.html

Orlen намерен купить НПЗ, перерабатывавший российскую нефть из "Дружбы"

Orlen намерен купить НПЗ, перерабатывавший российскую нефть из "Дружбы" - РИА Новости, 04.09.2023

Orlen намерен купить НПЗ, перерабатывавший российскую нефть из "Дружбы"

Польский энергетический концерн Orlen ведет переговоры о покупке нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie, расположенного в немецком Шведте, заявила... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:07

2023-09-04T16:07

2023-09-04T16:07

экономика

польша

германия

берлин (город)

роснефть

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ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. Польский энергетический концерн Orlen ведет переговоры о покупке нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie, расположенного в немецком Шведте, заявила уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Третьяковская в интервью агентству РАР. В июле председатель правления концерна Даниель Обайтек заявил, что готов купить НПЗ в Шведте, если среди его инвесторов не будет российских компаний. "Переговоры идут. Это все, что я могу сказать", - заявила Лукашевская-Третьяковская, отвечая на вопрос о том, купит ли Orlen немецкий НПЗ. НПЗ PCK в Шведте, расположенном у границы с Польшей, до недавнего времени перерабатывал в основном российскую нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба". После введения западных санкций в отношении российской нефти будущее завода оказалось под вопросом. Завод снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина. Его мощность составляет 11,6 миллиона тонн в год, индекс Нельсона - 9,8. Согласно официальной информации, Rosneft Deutschland владеет 37,5% данного НПЗ, AET (Rosneft Refining & Marketing и Eni Deutschland) - 25%, а Shell Deutschland Oil - 37,5%. В сентябре прошлого года сообщалось, что Orlen заинтересован в покупке контрольного пакета акций НПЗ, а также готов поставлять сырье на предприятие, но только в том случае, если "Роснефть" полностью выйдет из состава его акционеров. Правительство Германии в сентябре 2022 года передало дочерние предприятия "Роснефти" - компании Rosneft Deutschland и Rosneft Refining & Marketing GmbH - под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре СМИ сообщили, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. Но иск компании против немецкого правительства в марте текущего года был отклонен судом.

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html

https://ria.ru/20230831/energoresursy-1893255559.html

польша

германия

берлин (город)

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экономика, польша, германия, берлин (город), роснефть