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В России предложили заменить зубную эмаль скорлупой куриных яиц - РИА Новости, 04.09.2023
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Наука
 
05:00 04.09.2023 (обновлено: 10:24 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/nauka-1893641888.html
В России предложили заменить зубную эмаль скорлупой куриных яиц
В России предложили заменить зубную эмаль скорлупой куриных яиц - РИА Новости, 04.09.2023
В России предложили заменить зубную эмаль скорлупой куриных яиц
Ученые УрФУ в составе исследовательского коллектива показали, что в фундаментальной стоматологии можно использовать материал на основе скорлупы куриных яиц. По... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:00
2023-09-04T10:24
наука
наука
университетская наука
россия
уральский федеральный университет
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российский научный фонд
свердловская область
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Ученые УрФУ в составе исследовательского коллектива показали, что в фундаментальной стоматологии можно использовать материал на основе скорлупы куриных яиц. По их мнению, яичная скорлупа схожа по свойствам с эмалью зубов, поэтому ее можно использовать в качестве модельного материала для тестирования когезионной прочности соединения "полимерная пломба – зуб". Результаты работы опубликованы в Journal of Composites Science.Стоматология – одна из самых дорогих для пациентов областей медицины из-за цен на оборудование для стоматологических клиник и медикаменты, в том числе и на ресторативные материалы, из которых изготавливают пломбы и составляющие зубных имплантов.К ресторативным материалам в стоматологии предъявляются жесткие требования. Во-первых, это высокая биосовместимость с организмом человека. Во-вторых, прочность изготовленных из них пломб и имплантов не должна быть выше прочности самого зуба, иначе здоровые зубы будут разрушаться при контакте с пломбой или имплантом. В-третьих, невысокая стоимость реставрационных материалов, что сделает их более доступными для широкого круга пациентов.Пломба – это материал, по своим прочностным свойствам близкий к свойствам твердых тканей зубов, рассказали в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). Большинство современных пломбных материалов, используемых в клинической практике, разработано на основе полимера полиметилметакрилата.Пломба должна легко и быстро наноситься на санируемый участок больного зуба и прочно держаться на нем, несмотря на немалые механические нагрузки, возникающие при пережевывании пищи. Чтобы оценить когезионную прочность соединения пломбы с зубом, требуется большое количество экспериментального материала, близкого по физико-механическим свойствам к твердым тканям зубов человека (дентину и эмали).Эмаль зубов – самая твердая ткань организма человека. Она покрывает выступающую над десной часть зуба – коронку, предохраняя твердую основу зуба (дентин) от повреждений. По своему химическому составу эмаль представляет собой апатит кальция биологического происхождения – сложное химическое соединение фосфора, кальция и кислорода с некоторым количеством фтора и хлора. Поэтому замену натуральной эмали ученые ищут среди биоминералов со схожим химическим составом и прочностными свойствами.По словам ученых, недостаточно лишь найти такой материал – необходимо провести его детальные лабораторные исследования, что сопряжено с высокими затратами на поиск и подбор экспериментального биоматериала (зубов человека), включая получение разрешения соответствующего этического комитета; на приготовление образцов из эмали зубов и нанесение на них пломбного материала; на проведение механических испытаний малогабаритных образцов и их металлографическую аттестацию.Коллектив Института естественных наук и математики УрФУ совместно со специалистами Уральского государственного горного университета и Уральского государственного медицинского университета установили, что карбонат кальция биологического происхождения – скорлупа куриных яиц – может служить заменой эмали при оценке когезионной прочности соединения полимерной пломбы с зубом, удовлетворяя при этом критериям, по которым оценивается реставрационный стоматологический материал."У скорлупы куриных яиц есть два больших преимущества перед другими биоминералами: ее толщина практически постоянна на всех участках яйца и у нее имеются две природные боковые поверхности, близкие по морфологии поверхности эмали зубов, что позволяет провести механические испытания по схеме трехточечного изгиба, позволяющие оценить когезионную прочность соединения двух разных материалов", – рассказал профессор кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем УрФУ Петр Панфилов.По его словам, вогнутая поверхность яичной скорлупы позволяет достоверно оценить способность полимерного покрытия держаться на эмали. Учитывая доступность и низкую стоимость яичной скорлупы, новая методика может быть использована при подготовке врачей-стоматологов, когда руководитель практического занятия может оценивать работу практиканта по установке пломбы как визуально, так и по результатам механических испытаний."Использование образцов из скорлупы куриных яиц дает возможность ускорить предварительный отбор рецептур пломбных материалов, чтобы дорогостоящие испытания на композитах "эмаль – пломба" проводить только на наиболее перспективных материалах с требуемыми функциональными свойствами и максимальной когезионной прочностью. И такие составы использовать в дальнейшем при проведении доклинических и клинических экспериментов", – рассказал Панфилов.В будущем коллектив планирует разработать методические указания по нанесению пломбного материала на образцы из скорлупы куриных яиц и проведения механических испытаний по схеме трехточечного изгиба для обучения врачей-стоматологов.Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований совместно с правительством Свердловской области (грант №20-48-660017) и Российским научным фондом (грант №23-29-00253).УрФУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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наука, университетская наука, россия, уральский федеральный университет, российский фонд фундаментальных исследований, российский научный фонд, свердловская область, навигатор абитуриента, яйца, здоровье - общество
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Уральский федеральный университет, Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научный фонд, Свердловская область, Навигатор абитуриента, Яйца, Здоровье - Общество

В России предложили заменить зубную эмаль скорлупой куриных яиц

© Фото : пресс-служба УрФУАнализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : пресс-служба УрФУ
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Ученые УрФУ в составе исследовательского коллектива показали, что в фундаментальной стоматологии можно использовать материал на основе скорлупы куриных яиц. По их мнению, яичная скорлупа схожа по свойствам с эмалью зубов, поэтому ее можно использовать в качестве модельного материала для тестирования когезионной прочности соединения "полимерная пломба – зуб". Результаты работы опубликованы в Journal of Composites Science.
Стоматология – одна из самых дорогих для пациентов областей медицины из-за цен на оборудование для стоматологических клиник и медикаменты, в том числе и на ресторативные материалы, из которых изготавливают пломбы и составляющие зубных имплантов.
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К ресторативным материалам в стоматологии предъявляются жесткие требования. Во-первых, это высокая биосовместимость с организмом человека. Во-вторых, прочность изготовленных из них пломб и имплантов не должна быть выше прочности самого зуба, иначе здоровые зубы будут разрушаться при контакте с пломбой или имплантом. В-третьих, невысокая стоимость реставрационных материалов, что сделает их более доступными для широкого круга пациентов.
Пломба – это материал, по своим прочностным свойствам близкий к свойствам твердых тканей зубов, рассказали в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). Большинство современных пломбных материалов, используемых в клинической практике, разработано на основе полимера полиметилметакрилата.
Пломба должна легко и быстро наноситься на санируемый участок больного зуба и прочно держаться на нем, несмотря на немалые механические нагрузки, возникающие при пережевывании пищи. Чтобы оценить когезионную прочность соединения пломбы с зубом, требуется большое количество экспериментального материала, близкого по физико-механическим свойствам к твердым тканям зубов человека (дентину и эмали).
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Эмаль зубов – самая твердая ткань организма человека. Она покрывает выступающую над десной часть зуба – коронку, предохраняя твердую основу зуба (дентин) от повреждений. По своему химическому составу эмаль представляет собой апатит кальция биологического происхождения – сложное химическое соединение фосфора, кальция и кислорода с некоторым количеством фтора и хлора. Поэтому замену натуральной эмали ученые ищут среди биоминералов со схожим химическим составом и прочностными свойствами.
По словам ученых, недостаточно лишь найти такой материал – необходимо провести его детальные лабораторные исследования, что сопряжено с высокими затратами на поиск и подбор экспериментального биоматериала (зубов человека), включая получение разрешения соответствующего этического комитета; на приготовление образцов из эмали зубов и нанесение на них пломбного материала; на проведение механических испытаний малогабаритных образцов и их металлографическую аттестацию.
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Коллектив Института естественных наук и математики УрФУ совместно со специалистами Уральского государственного горного университета и Уральского государственного медицинского университета установили, что карбонат кальция биологического происхождения – скорлупа куриных яиц – может служить заменой эмали при оценке когезионной прочности соединения полимерной пломбы с зубом, удовлетворяя при этом критериям, по которым оценивается реставрационный стоматологический материал.
«
"У скорлупы куриных яиц есть два больших преимущества перед другими биоминералами: ее толщина практически постоянна на всех участках яйца и у нее имеются две природные боковые поверхности, близкие по морфологии поверхности эмали зубов, что позволяет провести механические испытания по схеме трехточечного изгиба, позволяющие оценить когезионную прочность соединения двух разных материалов", – рассказал профессор кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем УрФУ Петр Панфилов.
© Фото : пресс-служба УрФУАнализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
© Фото : пресс-служба УрФУ
1 из 5
© Фото : пресс-служба УрФУАнализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
© Фото : пресс-служба УрФУ
2 из 5
© Фото : пресс-служба УрФУАнализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
© Фото : пресс-служба УрФУ
3 из 5
© Фото : пресс-служба УрФУАнализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
© Фото : пресс-служба УрФУ
4 из 5
© Фото : пресс-служба УрФУПрофессор кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем УрФУ Петр Панфилов
Профессор кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем УрФУ Петр Панфилов
Профессор кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем УрФУ Петр Панфилов
© Фото : пресс-служба УрФУ
5 из 5
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
© Фото : пресс-служба УрФУ
1 из 5
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
© Фото : пресс-служба УрФУ
2 из 5
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
© Фото : пресс-служба УрФУ
3 из 5
Анализ образцов материала для ресторативной стоматологии на основе яичной скорлупы
© Фото : пресс-служба УрФУ
4 из 5
Профессор кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем УрФУ Петр Панфилов
© Фото : пресс-служба УрФУ
5 из 5
По его словам, вогнутая поверхность яичной скорлупы позволяет достоверно оценить способность полимерного покрытия держаться на эмали. Учитывая доступность и низкую стоимость яичной скорлупы, новая методика может быть использована при подготовке врачей-стоматологов, когда руководитель практического занятия может оценивать работу практиканта по установке пломбы как визуально, так и по результатам механических испытаний.
"Использование образцов из скорлупы куриных яиц дает возможность ускорить предварительный отбор рецептур пломбных материалов, чтобы дорогостоящие испытания на композитах "эмаль – пломба" проводить только на наиболее перспективных материалах с требуемыми функциональными свойствами и максимальной когезионной прочностью. И такие составы использовать в дальнейшем при проведении доклинических и клинических экспериментов", – рассказал Панфилов.
В будущем коллектив планирует разработать методические указания по нанесению пломбного материала на образцы из скорлупы куриных яиц и проведения механических испытаний по схеме трехточечного изгиба для обучения врачей-стоматологов.
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Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований совместно с правительством Свердловской области (грант №20-48-660017) и Российским научным фондом (грант №23-29-00253).
УрФУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
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