https://ria.ru/20230904/nauka-1893641888.html

В России предложили заменить зубную эмаль скорлупой куриных яиц

В России предложили заменить зубную эмаль скорлупой куриных яиц - РИА Новости, 04.09.2023

В России предложили заменить зубную эмаль скорлупой куриных яиц

Ученые УрФУ в составе исследовательского коллектива показали, что в фундаментальной стоматологии можно использовать материал на основе скорлупы куриных яиц. По... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T05:00

2023-09-04T05:00

2023-09-04T10:24

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Ученые УрФУ в составе исследовательского коллектива показали, что в фундаментальной стоматологии можно использовать материал на основе скорлупы куриных яиц. По их мнению, яичная скорлупа схожа по свойствам с эмалью зубов, поэтому ее можно использовать в качестве модельного материала для тестирования когезионной прочности соединения "полимерная пломба – зуб". Результаты работы опубликованы в Journal of Composites Science.Стоматология – одна из самых дорогих для пациентов областей медицины из-за цен на оборудование для стоматологических клиник и медикаменты, в том числе и на ресторативные материалы, из которых изготавливают пломбы и составляющие зубных имплантов.К ресторативным материалам в стоматологии предъявляются жесткие требования. Во-первых, это высокая биосовместимость с организмом человека. Во-вторых, прочность изготовленных из них пломб и имплантов не должна быть выше прочности самого зуба, иначе здоровые зубы будут разрушаться при контакте с пломбой или имплантом. В-третьих, невысокая стоимость реставрационных материалов, что сделает их более доступными для широкого круга пациентов.Пломба – это материал, по своим прочностным свойствам близкий к свойствам твердых тканей зубов, рассказали в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). Большинство современных пломбных материалов, используемых в клинической практике, разработано на основе полимера полиметилметакрилата.Пломба должна легко и быстро наноситься на санируемый участок больного зуба и прочно держаться на нем, несмотря на немалые механические нагрузки, возникающие при пережевывании пищи. Чтобы оценить когезионную прочность соединения пломбы с зубом, требуется большое количество экспериментального материала, близкого по физико-механическим свойствам к твердым тканям зубов человека (дентину и эмали).Эмаль зубов – самая твердая ткань организма человека. Она покрывает выступающую над десной часть зуба – коронку, предохраняя твердую основу зуба (дентин) от повреждений. По своему химическому составу эмаль представляет собой апатит кальция биологического происхождения – сложное химическое соединение фосфора, кальция и кислорода с некоторым количеством фтора и хлора. Поэтому замену натуральной эмали ученые ищут среди биоминералов со схожим химическим составом и прочностными свойствами.По словам ученых, недостаточно лишь найти такой материал – необходимо провести его детальные лабораторные исследования, что сопряжено с высокими затратами на поиск и подбор экспериментального биоматериала (зубов человека), включая получение разрешения соответствующего этического комитета; на приготовление образцов из эмали зубов и нанесение на них пломбного материала; на проведение механических испытаний малогабаритных образцов и их металлографическую аттестацию.Коллектив Института естественных наук и математики УрФУ совместно со специалистами Уральского государственного горного университета и Уральского государственного медицинского университета установили, что карбонат кальция биологического происхождения – скорлупа куриных яиц – может служить заменой эмали при оценке когезионной прочности соединения полимерной пломбы с зубом, удовлетворяя при этом критериям, по которым оценивается реставрационный стоматологический материал."У скорлупы куриных яиц есть два больших преимущества перед другими биоминералами: ее толщина практически постоянна на всех участках яйца и у нее имеются две природные боковые поверхности, близкие по морфологии поверхности эмали зубов, что позволяет провести механические испытания по схеме трехточечного изгиба, позволяющие оценить когезионную прочность соединения двух разных материалов", – рассказал профессор кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем УрФУ Петр Панфилов.По его словам, вогнутая поверхность яичной скорлупы позволяет достоверно оценить способность полимерного покрытия держаться на эмали. Учитывая доступность и низкую стоимость яичной скорлупы, новая методика может быть использована при подготовке врачей-стоматологов, когда руководитель практического занятия может оценивать работу практиканта по установке пломбы как визуально, так и по результатам механических испытаний."Использование образцов из скорлупы куриных яиц дает возможность ускорить предварительный отбор рецептур пломбных материалов, чтобы дорогостоящие испытания на композитах "эмаль – пломба" проводить только на наиболее перспективных материалах с требуемыми функциональными свойствами и максимальной когезионной прочностью. И такие составы использовать в дальнейшем при проведении доклинических и клинических экспериментов", – рассказал Панфилов.В будущем коллектив планирует разработать методические указания по нанесению пломбного материала на образцы из скорлупы куриных яиц и проведения механических испытаний по схеме трехточечного изгиба для обучения врачей-стоматологов.Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований совместно с правительством Свердловской области (грант №20-48-660017) и Российским научным фондом (грант №23-29-00253).УрФУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230701/lekarstvo-1881103948.html

https://ria.ru/20220428/belgu-1785731283.html

https://ria.ru/20230524/nauka-1873661898.html

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