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В Мьянме пять человек погибли после атаки боевиков - РИА Новости, 04.09.2023
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11:07 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/myanma-1894027786.html
В Мьянме пять человек погибли после атаки боевиков
В Мьянме пять человек погибли после атаки боевиков - РИА Новости, 04.09.2023
В Мьянме пять человек погибли после атаки боевиков
Боевики совершили атаку на административный комплекс в городе Мьявди в Мьянме, пять человек, включая двух полицейских и двух чиновников, погибли, еще 11 ранены, РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:07
2023-09-04T11:07
в мире
мьянма
аун сан су чжи
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Боевики совершили атаку на административный комплекс в городе Мьявди в Мьянме, пять человек, включая двух полицейских и двух чиновников, погибли, еще 11 ранены, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. "Вечером в воскресенье две "сброшенные бомбы" упали на территорию комплекса, где располагалось районное отделение полиции и здание администрации", - приводит агентство слова одного из источников. По данным Франс Пресс, пока местные власти пытались предпринять меры безопасности, на комплекс были сброшены еще две бомбы, в результате чего "пятеро погибли и 11 были ранены". По словам источников агентства, среди погибших был военный офицер, двое полицейских и двое чиновников из административного департамента. Кроме того, одиннадцать полицейских ранены, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Военное правительство Мьянмы подтвердило, что некоторые чиновники администрации, а также представители служб безопасности были ранены, но цифры уточнять не стали. Представители властей заявили агентству, что за взрывами могут стоять ведущие вооруженную борьбу против правительства "Народные силы обороны" и повстанческая армия мьянманского штата Карен. Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля 2021 года, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
https://ria.ru/20230825/aviasoobschenie-1892177047.html
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в мире, мьянма, аун сан су чжи
В мире, Мьянма, Аун Сан Су Чжи
В Мьянме пять человек погибли после атаки боевиков

В Мьянме пять человек погибли после атаки боевиков на административный комплекс

© AFP 2023 / StrВоенные на заблокированной дороге к парламенту Мьянмы
Военные на заблокированной дороге к парламенту Мьянмы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / Str
Военные на заблокированной дороге к парламенту Мьянмы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Боевики совершили атаку на административный комплекс в городе Мьявди в Мьянме, пять человек, включая двух полицейских и двух чиновников, погибли, еще 11 ранены, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"Вечером в воскресенье две "сброшенные бомбы" упали на территорию комплекса, где располагалось районное отделение полиции и здание администрации", - приводит агентство слова одного из источников.
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По данным Франс Пресс, пока местные власти пытались предпринять меры безопасности, на комплекс были сброшены еще две бомбы, в результате чего "пятеро погибли и 11 были ранены".
По словам источников агентства, среди погибших был военный офицер, двое полицейских и двое чиновников из административного департамента. Кроме того, одиннадцать полицейских ранены, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Военное правительство Мьянмы подтвердило, что некоторые чиновники администрации, а также представители служб безопасности были ранены, но цифры уточнять не стали.
Представители властей заявили агентству, что за взрывами могут стоять ведущие вооруженную борьбу против правительства "Народные силы обороны" и повстанческая армия мьянманского штата Карен.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля 2021 года, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
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