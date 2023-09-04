Чтобы и следа не осталось: как Запад вычеркивает все русское в искусстве

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Музей "Эрмитаж Амстердам" в столице Нидерландов 1 сентября сменил название на H'ART. Что еще переименовали в культурном мире, чтобы скрыть связь с Россией, — в материале РИА Новости.Картина маслом: длительные последствия сиюминутной политики"Эрмитаж на Амстеле" открыли в 2009-м как филиал петербургского. Третьего марта 2022-го музей в Нидерландах прекратил взаимодействие с российским. Сейчас там сообщили о новых партнерах: Британский музей в Лондоне, Центр Помпиду в Париже, Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне.Первая большая выставка H'ART — Василия Кандинского, в середине следующего года. О том, что это русский художник-авангардист, не упоминается."Это все равно что стрелять себе в ногу, — считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Нидерланды всегда занимали очень жесткую антироссийскую позицию. В данном случае то, что они делают, как сказали бы в советское время, — грубая политическая ошибка".По его словам, европейцы, устроив гонения на русскую культуру, не думают о будущем."Культура же разговаривает с вечностью, это не сиюминутность. То, что можно в политике, то, чего лучше бы не допускать в экономике, в культуре вообще нельзя. Потому что это совсем другой ритм времени", — пояснил он.Российские музеи найдут других зарубежных партнеров, уверен Швыдкой. Так, сейчас обсуждается создание филиалов в Китае.Украинизация: откуда танцовщицы на французских полотнахЕще в 1990-е был казус с памятником дочери Ярослава Мудрого, супруге французского короля Генриха I Анне. Киев потребовал от французских властей заменить на скульптуре XVII века в аббатстве Сен-Венсан надпись "Анна Русская" на "Анна Киевская". Спустя десять лет представители Украины открыли в Санлисе еще один монумент, посвященный Анне, с той же надписью.В апреле 2022-го Лондонская национальная галерея исправила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы".В феврале 2023-го нью-йоркский музей Метрополитен-музей сделал то же самое: не "Русская танцовщица", а "Танцовщица в украинском наряде". И неважно, что на серию картин Дега вдохновили гастролировавшие в Париже русские артистки.Новое гражданство: Куинджи, Репин и Айвазовский — украинцы?В том же Метрополитен-музее Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского официально превратили в украинцев.Политизированных искусствоведов не смутило, что эти художники родились в XIX веке в России: в Мариуполе Екатеринославской губернии, в Чугуеве близ Харькова и крымской Феодосии соответственно. Считать себя украинцами им бы и в голову не пришло. Русским гениям приписывают не только украинство. Так, в феврале 2023-го официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о лекции парижского дипломата в Центральной Африканской Республике про "африкано-французского деятеля с русскими корнями" Александра Сергеевича Пушкина.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Музей "Эрмитаж Амстердам" в столице Нидерландов 1 сентября сменил название на H'ART. Что еще переименовали в культурном мире, чтобы скрыть связь с Россией, — в материале РИА Новости.
Картина маслом: длительные последствия сиюминутной политики
"Эрмитаж на Амстеле" открыли в 2009-м как филиал петербургского. Третьего марта 2022-го музей в Нидерландах прекратил взаимодействие с российским.
Сейчас там сообщили о новых партнерах: Британский музей в Лондоне, Центр Помпиду в Париже, Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне.
Первая большая выставка H'ART — Василия Кандинского, в середине следующего года. О том, что это русский художник-авангардист, не упоминается.
«
"Это все равно что стрелять себе в ногу, — считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Нидерланды всегда занимали очень жесткую антироссийскую позицию. В данном случае то, что они делают, как сказали бы в советское время, — грубая политическая ошибка".
Михаил Швыдкой на пресс-конференции в преддверии Международного дня театра. 22 марта 2018
По его словам, европейцы, устроив гонения на русскую культуру, не думают о будущем.
«
"Культура же разговаривает с вечностью, это не сиюминутность. То, что можно в политике, то, чего лучше бы не допускать в экономике, в культуре вообще нельзя. Потому что это совсем другой ритм времени", — пояснил он.
Российские музеи найдут других зарубежных партнеров, уверен Швыдкой. Так, сейчас обсуждается создание филиалов в Китае.
Украинизация: откуда танцовщицы на французских полотнах
Еще в 1990-е был казус с памятником дочери Ярослава Мудрого, супруге французского короля Генриха I Анне. Киев потребовал от французских властей заменить на скульптуре XVII века в аббатстве Сен-Венсан надпись "Анна Русская" на "Анна Киевская". Спустя десять лет представители Украины открыли в Санлисе еще один монумент, посвященный Анне, с той же надписью.
В апреле 2022-го Лондонская национальная галерея исправила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы".
В феврале 2023-го нью-йоркский музей Метрополитен-музей сделал то же самое: не "Русская танцовщица", а "Танцовщица в украинском наряде". И неважно, что на серию картин Дега вдохновили гастролировавшие в Париже русские артистки.
Политизированных искусствоведов не смутило, что эти художники родились в XIX веке в России: в Мариуполе Екатеринославской губернии, в Чугуеве близ Харькова и крымской Феодосии соответственно. Считать себя украинцами им бы и в голову не пришло.
Русским гениям приписывают не только украинство. Так, в феврале 2023-го официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о лекции парижского дипломата в Центральной Африканской Республике про "африкано-французского деятеля с русскими корнями" Александра Сергеевича Пушкина.
Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами
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