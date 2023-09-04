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Чтобы и следа не осталось: как Запад вычеркивает все русское в искусстве - РИА Новости, 04.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 04.09.2023 (обновлено: 08:05 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/muzei-1892861615.html
Чтобы и следа не осталось: как Запад вычеркивает все русское в искусстве
Чтобы и следа не осталось: как Запад вычеркивает все русское в искусстве - РИА Новости, 04.09.2023
Чтобы и следа не осталось: как Запад вычеркивает все русское в искусстве
Музей "Эрмитаж Амстердам" в столице Нидерландов 1 сентября сменил название на H'ART. Что еще переименовали в культурном мире, чтобы скрыть связь с Россией, — в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:00
2023-09-04T08:05
культура
культура
музеи
государственный эрмитаж
архип куинджи
илья репин
иван айвазовский
михаил швыдкой
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Музей "Эрмитаж Амстердам" в столице Нидерландов 1 сентября сменил название на H'ART. Что еще переименовали в культурном мире, чтобы скрыть связь с Россией, — в материале РИА Новости.Картина маслом: длительные последствия сиюминутной политики"Эрмитаж на Амстеле" открыли в 2009-м как филиал петербургского. Третьего марта 2022-го музей в Нидерландах прекратил взаимодействие с российским. Сейчас там сообщили о новых партнерах: Британский музей в Лондоне, Центр Помпиду в Париже, Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне.Первая большая выставка H'ART — Василия Кандинского, в середине следующего года. О том, что это русский художник-авангардист, не упоминается.&quot;Это все равно что стрелять себе в ногу, — считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Нидерланды всегда занимали очень жесткую антироссийскую позицию. В данном случае то, что они делают, как сказали бы в советское время, — грубая политическая ошибка&quot;.По его словам, европейцы, устроив гонения на русскую культуру, не думают о будущем.&quot;Культура же разговаривает с вечностью, это не сиюминутность. То, что можно в политике, то, чего лучше бы не допускать в экономике, в культуре вообще нельзя. Потому что это совсем другой ритм времени&quot;, — пояснил он.Российские музеи найдут других зарубежных партнеров, уверен Швыдкой. Так, сейчас обсуждается создание филиалов в Китае.Украинизация: откуда танцовщицы на французских полотнахЕще в 1990-е был казус с памятником дочери Ярослава Мудрого, супруге французского короля Генриха I Анне. Киев потребовал от французских властей заменить на скульптуре XVII века в аббатстве Сен-Венсан надпись "Анна Русская" на "Анна Киевская". Спустя десять лет представители Украины открыли в Санлисе еще один монумент, посвященный Анне, с той же надписью.В апреле 2022-го Лондонская национальная галерея исправила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы".В феврале 2023-го нью-йоркский музей Метрополитен-музей сделал то же самое: не "Русская танцовщица", а "Танцовщица в украинском наряде". И неважно, что на серию картин Дега вдохновили гастролировавшие в Париже русские артистки.Новое гражданство: Куинджи, Репин и Айвазовский — украинцы?В том же Метрополитен-музее Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского официально превратили в украинцев.Политизированных искусствоведов не смутило, что эти художники родились в XIX веке в России: в Мариуполе Екатеринославской губернии, в Чугуеве близ Харькова и крымской Феодосии соответственно. Считать себя украинцами им бы и в голову не пришло. Русским гениям приписывают не только украинство. Так, в феврале 2023-го официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о лекции парижского дипломата в Центральной Африканской Республике про "африкано-французского деятеля с русскими корнями" Александра Сергеевича Пушкина.
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2023
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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культура, музеи, государственный эрмитаж, архип куинджи, илья репин, иван айвазовский, михаил швыдкой, спецоперация
Культура, Культура, Музеи, Государственный Эрмитаж, Архип Куинджи, Илья Репин, Иван Айвазовский, Михаил Швыдкой, Спецоперация

Чтобы и следа не осталось: как Запад вычеркивает все русское в искусстве

© Фото : официальный сайт Эрмитажа в НидерландахНочной вид Эрмитажа в Нидерландах
Ночной вид Эрмитажа в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : официальный сайт Эрмитажа в Нидерландах
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Музей "Эрмитаж Амстердам" в столице Нидерландов 1 сентября сменил название на H'ART. Что еще переименовали в культурном мире, чтобы скрыть связь с Россией, — в материале РИА Новости.

Картина маслом: длительные последствия сиюминутной политики

"Эрмитаж на Амстеле" открыли в 2009-м как филиал петербургского. Третьего марта 2022-го музей в Нидерландах прекратил взаимодействие с российским.
Сейчас там сообщили о новых партнерах: Британский музей в Лондоне, Центр Помпиду в Париже, Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне.
© Фото : официальный сайт Эрмитажа в НидерландахГлавный зал Эрмитажа в Амстердаме
Главный зал Эрмитажа в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : официальный сайт Эрмитажа в Нидерландах
Главный зал Эрмитажа в Амстердаме
Первая большая выставка H'ART — Василия Кандинского, в середине следующего года. О том, что это русский художник-авангардист, не упоминается.
«

"Это все равно что стрелять себе в ногу, — считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Нидерланды всегда занимали очень жесткую антироссийскую позицию. В данном случае то, что они делают, как сказали бы в советское время, — грубая политическая ошибка".

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Швыдкой на пресс-конференции в преддверии Международного дня театра. 22 марта 2018
Михаил Швыдкой на пресс-конференции в преддверии Международного дня театра. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Швыдкой на пресс-конференции в преддверии Международного дня театра. 22 марта 2018
По его словам, европейцы, устроив гонения на русскую культуру, не думают о будущем.
«

"Культура же разговаривает с вечностью, это не сиюминутность. То, что можно в политике, то, чего лучше бы не допускать в экономике, в культуре вообще нельзя. Потому что это совсем другой ритм времени", — пояснил он.

Российские музеи найдут других зарубежных партнеров, уверен Швыдкой. Так, сейчас обсуждается создание филиалов в Китае.

Украинизация: откуда танцовщицы на французских полотнах

Еще в 1990-е был казус с памятником дочери Ярослава Мудрого, супруге французского короля Генриха I Анне. Киев потребовал от французских властей заменить на скульптуре XVII века в аббатстве Сен-Венсан надпись "Анна Русская" на "Анна Киевская". Спустя десять лет представители Украины открыли в Санлисе еще один монумент, посвященный Анне, с той же надписью.
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Speurt / Anne of Kiev statueПамятник Анне Ярославне в Сенлисе, Франция
Памятник Анне Ярославне в Сенлисе, Франция - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Speurt / Anne of Kiev statue
Памятник Анне Ярославне в Сенлисе, Франция
В апреле 2022-го Лондонская национальная галерея исправила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы".
В феврале 2023-го нью-йоркский музей Метрополитен-музей сделал то же самое: не "Русская танцовщица", а "Танцовщица в украинском наряде". И неважно, что на серию картин Дега вдохновили гастролировавшие в Париже русские артистки.
Картина Эдгара Дега "Русские танцовщицы", 1899
Картина Эдгара Дега Русские танцовщицы, 1899
Картина Эдгара Дега "Русские танцовщицы", 1899
1 из 2
© Фото : The Metropolitan Museum of ArtЭдгар Дега. "Танцовщица в украинском наряде". 1899
Эдгар Дега. Танцовщица в украинском наряде. 1899
Эдгар Дега. "Танцовщица в украинском наряде". 1899
© Фото : The Metropolitan Museum of Art
2 из 2
Картина Эдгара Дега "Русские танцовщицы", 1899
1 из 2
Эдгар Дега. "Танцовщица в украинском наряде". 1899
© Фото : The Metropolitan Museum of Art
2 из 2

Новое гражданство: Куинджи, Репин и Айвазовский — украинцы?

В том же Метрополитен-музее Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского официально превратили в украинцев.
© РИА НовостиИнформация о художнике Архипе Куинджи в музее Metropolitan
Информация о художнике Архипе Куинджи в музее Metropolitan
Информация о художнике Архипе Куинджи в музее Metropolitan
© РИА Новости
1 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" (1879 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи Березовая роща (1879 г.) на выставке-маршруте Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова в Третьяковской галерее в Москве.
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" (1879 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 4
© РИА Новости / Алексей Бушкин | Перейти в медиабанк

Репродукция картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" ( 1880-1891 гг.). Художник Илья Ефимович Репин (1844-1930 гг.). Государственный Русский музей.

Репродукция картины Запорожцы пишут письмо турецкому султану, художник Илья Репин, 1880-1891 год

Репродукция картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" ( 1880-1891 гг.). Художник Илья Ефимович Репин (1844-1930 гг.). Государственный Русский музей.

© РИА Новости / Алексей Бушкин
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3 из 4
© РИА Новости / Виталий Карпов | Перейти в медиабанк

Художник Иван Константинович Айвазовский. "Неаполитанский залив утром", 1843 г, холст, масло, 67 x 100 см. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского. Репродукция.

Художник Иван Константинович Айвазовский, Неаполитанский залив утром, 1843 год

Художник Иван Константинович Айвазовский. "Неаполитанский залив утром", 1843 г, холст, масло, 67 x 100 см. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского. Репродукция.

© РИА Новости / Виталий Карпов
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4 из 4
Информация о художнике Архипе Куинджи в музее Metropolitan
© РИА Новости
1 из 4
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" (1879 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 4

Репродукция картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" ( 1880-1891 гг.). Художник Илья Ефимович Репин (1844-1930 гг.). Государственный Русский музей.

© РИА Новости / Алексей Бушкин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Художник Иван Константинович Айвазовский. "Неаполитанский залив утром", 1843 г, холст, масло, 67 x 100 см. Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского. Репродукция.

© РИА Новости / Виталий Карпов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Политизированных искусствоведов не смутило, что эти художники родились в XIX веке в России: в Мариуполе Екатеринославской губернии, в Чугуеве близ Харькова и крымской Феодосии соответственно. Считать себя украинцами им бы и в голову не пришло.
Русским гениям приписывают не только украинство. Так, в феврале 2023-го официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о лекции парижского дипломата в Центральной Африканской Республике про "африкано-французского деятеля с русскими корнями" Александра Сергеевича Пушкина.
Иван Айвазовский. Автопортрет. 1874
Эксперты возмутились, что Айвазовского и Куинджи назвали в США украинцами
16 февраля, 13:00
 
КультураКультураМузеиГосударственный ЭрмитажАрхип КуинджиИлья РепинИван АйвазовскийМихаил ШвыдкойСпецоперация
 
 
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