https://ria.ru/20230904/moshennichestvo-1894102448.html
В Таиланде заподозрили россиянина в крупном мошенничестве
В Таиланде заподозрили россиянина в крупном мошенничестве - РИА Новости, 04.09.2023
В Таиланде заподозрили россиянина в крупном мошенничестве
Гражданин России задержан в понедельник на таиландском острове Самуи по подозрению в участии в сети телефонных мошенников, базирующихся в соседней Камбодже,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:28
2023-09-04T15:28
2023-09-04T15:28
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таиланд
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БАНГКОК, 4 сен - РИА Новости. Гражданин России задержан в понедельник на таиландском острове Самуи по подозрению в участии в сети телефонных мошенников, базирующихся в соседней Камбодже, которые ежедневно выманивают обманом у граждан Таиланда миллионы долларов с банковских и криптовалютных счетов, сообщает интернет-версия таиландской газеты "Неу На". Постановление на задержание россиянина выдал 31 августа суд провинции Сураттхани, к которой относится остров Самуи, отмечает издание. Россиянин Даниил Алдуненков, согласно сообщению газеты, подозревается в мошенничестве в составе группы лиц с использованием телефонных сетей, компьютеров и интернета, повлекшем крупный материальный и моральный ущерб гражданам Таиланда - это общая формулировка для лиц, причастных к действиям мошеннической сети, сообщает газета. Конкретные подозрения в отношении российского гражданина касаются предоставления мошеннической сети своих банковских и криптовалютных счетов и отмывания денег, полученных преступным путем, говорится в сообщении. Издание указывает со ссылкой на полицию, что россиянин подозревается в связи с деятельностью группы телефонных мошенников китайского и тайваньского происхождения, членов организованного преступного сообщества, оперирующих телефонными колл-центрами на территории соседней с Таиландом Камбоджи. По информации, которую издание получило от полицейских, именно с этой мошеннической сетью связана недавняя трагедия в таиландской провинции Самутпракан. В этой провинции 42-летний гражданин Таиланда потерял крупную сумму денег, взятых в долг специально для "инвестиций" в одну из телефонных мошеннических схем. При этом его семья уже имела значительные суммы невыплаченных долгов по кредитам, в итоге глава семьи убил жену и двоих несовершеннолетних детей, а затем совершил неудачную попытку суицида. По данным таиландской полиции, в стране за один день в полицейские органы подается не менее 800 заявлений от жертв телефонного и компьютерного мошенничества, сообщает издание.
https://ria.ru/20230503/moshennichestvo-1869508564.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, россия, камбоджа, таиланд
В мире, Технологии, Россия, Камбоджа, Таиланд
В Таиланде заподозрили россиянина в крупном мошенничестве
На острове Самуи задержали россиянина Алдуненкова по подозрению в мошенничестве
БАНГКОК, 4 сен - РИА Новости. Гражданин России задержан в понедельник на таиландском острове Самуи по подозрению в участии в сети телефонных мошенников, базирующихся в соседней Камбодже, которые ежедневно выманивают обманом у граждан Таиланда миллионы долларов с банковских и криптовалютных счетов, сообщает интернет-версия таиландской газеты "Неу На".
Постановление на задержание россиянина выдал 31 августа суд провинции Сураттхани, к которой относится остров Самуи, отмечает издание.
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Россиянин Даниил Алдуненков, согласно сообщению газеты, подозревается в мошенничестве в составе группы лиц с использованием телефонных сетей, компьютеров и интернета, повлекшем крупный материальный и моральный ущерб гражданам Таиланда - это общая формулировка для лиц, причастных к действиям мошеннической сети, сообщает газета. Конкретные подозрения в отношении российского гражданина касаются предоставления мошеннической сети своих банковских и криптовалютных счетов и отмывания денег, полученных преступным путем, говорится в сообщении.
Издание указывает со ссылкой на полицию, что россиянин подозревается в связи с деятельностью группы телефонных мошенников китайского и тайваньского происхождения, членов организованного преступного сообщества, оперирующих телефонными колл-центрами на территории соседней с Таиландом Камбоджи.
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По информации, которую издание получило от полицейских, именно с этой мошеннической сетью связана недавняя трагедия в таиландской провинции Самутпракан. В этой провинции 42-летний гражданин Таиланда потерял крупную сумму денег, взятых в долг специально для "инвестиций" в одну из телефонных мошеннических схем. При этом его семья уже имела значительные суммы невыплаченных долгов по кредитам, в итоге глава семьи убил жену и двоих несовершеннолетних детей, а затем совершил неудачную попытку суицида.
По данным таиландской полиции, в стране за один день в полицейские органы подается не менее 800 заявлений от жертв телефонного и компьютерного мошенничества, сообщает издание.
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