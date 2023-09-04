https://ria.ru/20230904/moshennichestvo-1894102448.html

В Таиланде заподозрили россиянина в крупном мошенничестве

В Таиланде заподозрили россиянина в крупном мошенничестве - РИА Новости, 04.09.2023

В Таиланде заподозрили россиянина в крупном мошенничестве

Гражданин России задержан в понедельник на таиландском острове Самуи по подозрению в участии в сети телефонных мошенников, базирующихся в соседней Камбодже,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:28

2023-09-04T15:28

2023-09-04T15:28

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БАНГКОК, 4 сен - РИА Новости. Гражданин России задержан в понедельник на таиландском острове Самуи по подозрению в участии в сети телефонных мошенников, базирующихся в соседней Камбодже, которые ежедневно выманивают обманом у граждан Таиланда миллионы долларов с банковских и криптовалютных счетов, сообщает интернет-версия таиландской газеты "Неу На". Постановление на задержание россиянина выдал 31 августа суд провинции Сураттхани, к которой относится остров Самуи, отмечает издание. Россиянин Даниил Алдуненков, согласно сообщению газеты, подозревается в мошенничестве в составе группы лиц с использованием телефонных сетей, компьютеров и интернета, повлекшем крупный материальный и моральный ущерб гражданам Таиланда - это общая формулировка для лиц, причастных к действиям мошеннической сети, сообщает газета. Конкретные подозрения в отношении российского гражданина касаются предоставления мошеннической сети своих банковских и криптовалютных счетов и отмывания денег, полученных преступным путем, говорится в сообщении. Издание указывает со ссылкой на полицию, что россиянин подозревается в связи с деятельностью группы телефонных мошенников китайского и тайваньского происхождения, членов организованного преступного сообщества, оперирующих телефонными колл-центрами на территории соседней с Таиландом Камбоджи. По информации, которую издание получило от полицейских, именно с этой мошеннической сетью связана недавняя трагедия в таиландской провинции Самутпракан. В этой провинции 42-летний гражданин Таиланда потерял крупную сумму денег, взятых в долг специально для "инвестиций" в одну из телефонных мошеннических схем. При этом его семья уже имела значительные суммы невыплаченных долгов по кредитам, в итоге глава семьи убил жену и двоих несовершеннолетних детей, а затем совершил неудачную попытку суицида. По данным таиландской полиции, в стране за один день в полицейские органы подается не менее 800 заявлений от жертв телефонного и компьютерного мошенничества, сообщает издание.

https://ria.ru/20230503/moshennichestvo-1869508564.html

https://ria.ru/20230901/bali-1893604274.html

https://ria.ru/20230728/ekstraditsiya-1886749835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, россия, камбоджа, таиланд