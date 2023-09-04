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На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям

На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям - РИА Новости, 04.09.2023

На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям

Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом по обвинению в том, что создал майнинговую ферму и незаконно подключился к сетям, нанеся ущерб электроснабжающей... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T04:57

2023-09-04T04:57

2023-09-04T04:59

происшествия

южно-сахалинск

сахалин

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом по обвинению в том, что создал майнинговую ферму и незаконно подключился к сетям, нанеся ущерб электроснабжающей компании в 22 миллиона рублей, сообщает УМВД РФ по Сахалинской области. Летом 2022 года полиция сообщала, что с декабря 2021 по май 2022 года 37-летний житель Южно-Сахалинска незаконно подключился к сетям "Сахалинэнерго", стоимость потребления им электроэнергии составила свыше 16,6 миллиона рублей. По данным электроснабжающей компании, энергетики обнаружили незаконно подключенную к электросетям трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВА на территории стройкомпании. От нее были запитаны два 40-футовых контейнера, в которых размещалась майнинговая ферма. Было возбуждено дело по статье "Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием". "Установлено, что своими преступными действиями обвиняемый в период с начала декабря 2020 года по конец мая 2022 года осуществил безучетное потребление электроэнергии суммарной мощностью почти 4 миллиона кВт/ч на общую сумму почти 22 миллиона рублей... Сейчас уголовное дело … направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. На имущество фигуранта наложен арест.

https://ria.ru/20230903/arest-1893936235.html

https://ria.ru/20230823/obvinyaemyy-1891816998.html

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происшествия, южно-сахалинск, сахалин, россия