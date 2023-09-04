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На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям - РИА Новости, 04.09.2023
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04:57 04.09.2023 (обновлено: 04:59 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/mayner-1893996001.html
На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям
На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям - РИА Новости, 04.09.2023
На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям
Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом по обвинению в том, что создал майнинговую ферму и незаконно подключился к сетям, нанеся ущерб электроснабжающей... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T04:57
2023-09-04T04:59
происшествия
южно-сахалинск
сахалин
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом по обвинению в том, что создал майнинговую ферму и незаконно подключился к сетям, нанеся ущерб электроснабжающей компании в 22 миллиона рублей, сообщает УМВД РФ по Сахалинской области. Летом 2022 года полиция сообщала, что с декабря 2021 по май 2022 года 37-летний житель Южно-Сахалинска незаконно подключился к сетям "Сахалинэнерго", стоимость потребления им электроэнергии составила свыше 16,6 миллиона рублей. По данным электроснабжающей компании, энергетики обнаружили незаконно подключенную к электросетям трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВА на территории стройкомпании. От нее были запитаны два 40-футовых контейнера, в которых размещалась майнинговая ферма. Было возбуждено дело по статье "Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием". "Установлено, что своими преступными действиями обвиняемый в период с начала декабря 2020 года по конец мая 2022 года осуществил безучетное потребление электроэнергии суммарной мощностью почти 4 миллиона кВт/ч на общую сумму почти 22 миллиона рублей... Сейчас уголовное дело … направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. На имущество фигуранта наложен арест.
https://ria.ru/20230903/arest-1893936235.html
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происшествия, южно-сахалинск, сахалин, россия
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалин, Россия
На Сахалине будут судить майнера за незаконное подключение к электросетям

Майнера криптовалют будут судить за ущерб "Сахалинэнерго" на 22 миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом по обвинению в том, что создал майнинговую ферму и незаконно подключился к сетям, нанеся ущерб электроснабжающей компании в 22 миллиона рублей, сообщает УМВД РФ по Сахалинской области.
Летом 2022 года полиция сообщала, что с декабря 2021 по май 2022 года 37-летний житель Южно-Сахалинска незаконно подключился к сетям "Сахалинэнерго", стоимость потребления им электроэнергии составила свыше 16,6 миллиона рублей. По данным электроснабжающей компании, энергетики обнаружили незаконно подключенную к электросетям трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВА на территории стройкомпании. От нее были запитаны два 40-футовых контейнера, в которых размещалась майнинговая ферма. Было возбуждено дело по статье "Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием".
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"Установлено, что своими преступными действиями обвиняемый в период с начала декабря 2020 года по конец мая 2022 года осуществил безучетное потребление электроэнергии суммарной мощностью почти 4 миллиона кВт/ч на общую сумму почти 22 миллиона рублей... Сейчас уголовное дело … направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
На имущество фигуранта наложен арест.
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