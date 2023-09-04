https://ria.ru/20230904/marionetka-1893998216.html

В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США

В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США - РИА Новости, 04.09.2023

В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров является... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T06:03

2023-09-04T06:03

2023-09-04T06:03

украина

сша

россия

заур смирнов

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров является идейным последователем турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и марионеткой американских спецслужб. Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. "Рустем Умеров никогда не имел отношения к армии, получил образование в США, он коммерсант, при этом является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, Умеров хоть и является крымским татарином, но в Крыму малоизвестен. "Не стоит связывать его с полуостровом и с крымскими татарами. Украина и ее армия сегодня воюет против России и Крыма, поэтому для крымских татар, как и для всех крымчан, любой министр обороны Украины это враг", - подчеркнул Смирнов.

https://ria.ru/20230904/krym-1893989953.html

https://ria.ru/20230904/krym-1893990249.html

украина

сша

россия

республика крым

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украина, сша, россия, заур смирнов, республика крым, политика