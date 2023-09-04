В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США
Общественник Смирнов назвал нового министра обороны Украины марионеткой США
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПредседатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов
Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров является идейным последователем турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и марионеткой американских спецслужб.
Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
"Рустем Умеров никогда не имел отношения к армии, получил образование в США, он коммерсант, при этом является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является", - сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, Умеров хоть и является крымским татарином, но в Крыму малоизвестен.
"Не стоит связывать его с полуостровом и с крымскими татарами. Украина и ее армия сегодня воюет против России и Крыма, поэтому для крымских татар, как и для всех крымчан, любой министр обороны Украины это враг", - подчеркнул Смирнов.