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В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США - РИА Новости, 04.09.2023
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06:03 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/marionetka-1893998216.html
В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США
В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США - РИА Новости, 04.09.2023
В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США
Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров является... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T06:03
2023-09-04T06:03
украина
сша
россия
заур смирнов
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров является идейным последователем турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и марионеткой американских спецслужб. Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. "Рустем Умеров никогда не имел отношения к армии, получил образование в США, он коммерсант, при этом является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, Умеров хоть и является крымским татарином, но в Крыму малоизвестен. "Не стоит связывать его с полуостровом и с крымскими татарами. Украина и ее армия сегодня воюет против России и Крыма, поэтому для крымских татар, как и для всех крымчан, любой министр обороны Украины это враг", - подчеркнул Смирнов.
https://ria.ru/20230904/krym-1893989953.html
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украина, сша, россия, заур смирнов, республика крым, политика
Украина, США, Россия, Заур Смирнов, Республика Крым, Политика
В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США

Общественник Смирнов назвал нового министра обороны Украины марионеткой США

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПредседатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов
Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров является идейным последователем турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и марионеткой американских спецслужб.
Ранее Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
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"Рустем Умеров никогда не имел отношения к армии, получил образование в США, он коммерсант, при этом является идейным последователем известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Из этого следует, что Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является", - сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, Умеров хоть и является крымским татарином, но в Крыму малоизвестен.
"Не стоит связывать его с полуостровом и с крымскими татарами. Украина и ее армия сегодня воюет против России и Крыма, поэтому для крымских татар, как и для всех крымчан, любой министр обороны Украины это враг", - подчеркнул Смирнов.
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УкраинаСШАРоссияЗаур СмирновРеспублика КрымПолитика
 
 
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