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Сборник рассказов Маргариты Симоньян появится в продаже шестого сентября - РИА Новости, 04.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:30 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/literatura-1894101665.html
Сборник рассказов Маргариты Симоньян появится в продаже шестого сентября
Сборник рассказов Маргариты Симоньян появится в продаже шестого сентября - РИА Новости, 04.09.2023
Сборник рассказов Маргариты Симоньян появится в продаже шестого сентября
Сборник рассказов Маргариты Симоньян "Водоворот" появится в продаже шестого сентября. Его можно будет купить в бумажной и электронной версиях. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:30
2023-09-04T15:30
культура
маргарита симоньян
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сборник рассказов Маргариты Симоньян "Водоворот" появится в продаже шестого сентября. Его можно будет купить в бумажной и электронной версиях. &quot;Маргарита Симоньян, один из самых успешных и известных в России медиаменеджеров, политический эксперт и журналист, благодаря сборнику &quot;Водоворот&quot; раскрывается еще в одной роли — талантливого прозаика, внимательного к деталям рассказчика и тонко чувствующего наблюдателя&quot;, – говорится в сообщении издательства АСТ. В книге собраны зарисовки из юности автора, которое прошло в Краснодаре. Главный герой нескольких рассказов – сама Симоньян. &quot;Истории, которые разворачиваются на ночном берегу Черного моря, в казачьей станице, в аристократическом дворце, в скромном адлерском доме, во дворе многоэтажки в Краснодаре, на военном полигоне в Абхазии&quot;, – сказано в сообщении.Маргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999 году освещала боевые действия в Чечне.
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маргарита симоньян
Культура, Маргарита Симоньян
Сборник рассказов Маргариты Симоньян появится в продаже шестого сентября

Сборник рассказов Симоньян "Водоворот" появится в продаже шестого сентября

© Издательство "АСТ"Обложка книги Маргариты Симоньян "Водоворот. Сборник рассказов"
Обложка книги Маргариты Симоньян Водоворот. Сборник рассказов
© Издательство "АСТ"
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сборник рассказов Маргариты Симоньян "Водоворот" появится в продаже шестого сентября. Его можно будет купить в бумажной и электронной версиях.
«

"Маргарита Симоньян, один из самых успешных и известных в России медиаменеджеров, политический эксперт и журналист, благодаря сборнику "Водоворот" раскрывается еще в одной роли — талантливого прозаика, внимательного к деталям рассказчика и тонко чувствующего наблюдателя", – говорится в сообщении издательства АСТ.

В книге собраны зарисовки из юности автора, которое прошло в Краснодаре. Главный герой нескольких рассказов – сама Симоньян.
«

"Истории, которые разворачиваются на ночном берегу Черного моря, в казачьей станице, в аристократическом дворце, в скромном адлерском доме, во дворе многоэтажки в Краснодаре, на военном полигоне в Абхазии", – сказано в сообщении.

Маргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999 году освещала боевые действия в Чечне.
Сборник рассказов Черные глаза главного редактора МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргариты Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.11.2019
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КультураМаргарита Симоньян
 
 
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