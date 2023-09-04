https://ria.ru/20230904/literatura-1894101665.html
Сборник рассказов Маргариты Симоньян появится в продаже шестого сентября
Сборник рассказов Маргариты Симоньян появится в продаже шестого сентября - РИА Новости, 04.09.2023
Сборник рассказов Маргариты Симоньян появится в продаже шестого сентября
Сборник рассказов Маргариты Симоньян "Водоворот" появится в продаже шестого сентября. Его можно будет купить в бумажной и электронной версиях. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:30
2023-09-04T15:30
2023-09-04T15:30
культура
маргарита симоньян
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сборник рассказов Маргариты Симоньян "Водоворот" появится в продаже шестого сентября. Его можно будет купить в бумажной и электронной версиях. "Маргарита Симоньян, один из самых успешных и известных в России медиаменеджеров, политический эксперт и журналист, благодаря сборнику "Водоворот" раскрывается еще в одной роли — талантливого прозаика, внимательного к деталям рассказчика и тонко чувствующего наблюдателя", – говорится в сообщении издательства АСТ. В книге собраны зарисовки из юности автора, которое прошло в Краснодаре. Главный герой нескольких рассказов – сама Симоньян. "Истории, которые разворачиваются на ночном берегу Черного моря, в казачьей станице, в аристократическом дворце, в скромном адлерском доме, во дворе многоэтажки в Краснодаре, на военном полигоне в Абхазии", – сказано в сообщении.Маргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999 году освещала боевые действия в Чечне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян
Культура, Маргарита Симоньян
Сборник рассказов Маргариты Симоньян появится в продаже шестого сентября
Сборник рассказов Симоньян "Водоворот" появится в продаже шестого сентября
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сборник рассказов Маргариты Симоньян "Водоворот" появится в продаже шестого сентября. Его можно будет купить в бумажной и электронной версиях.
«
"Маргарита Симоньян, один из самых успешных и известных в России медиаменеджеров, политический эксперт и журналист, благодаря сборнику "Водоворот" раскрывается еще в одной роли — талантливого прозаика, внимательного к деталям рассказчика и тонко чувствующего наблюдателя", – говорится в сообщении издательства АСТ.
В книге собраны зарисовки из юности автора, которое прошло в Краснодаре. Главный герой нескольких рассказов – сама Симоньян.
«
"Истории, которые разворачиваются на ночном берегу Черного моря, в казачьей станице, в аристократическом дворце, в скромном адлерском доме, во дворе многоэтажки в Краснодаре, на военном полигоне в Абхазии", – сказано в сообщении.
Маргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999 году освещала боевые действия в Чечне.
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