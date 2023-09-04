Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/krasnoyarsk-1894049024.html
В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один
В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один - РИА Новости, 04.09.2023
В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один
Пятилетний ребенок сбежал с территории детского сада во время прогулки и почти час разгуливал один по Красноярску, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:29
2023-09-04T12:29
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 сен – РИА Новости. Пятилетний ребенок сбежал с территории детского сада во время прогулки и почти час разгуливал один по Красноярску, сообщила прокуратура региона. По данным ведомства, инцидент произошел 7 августа в Октябрьском районе Красноярска в детском саду №15. Мальчик ушел во время прогулки через калитку, позвонив в домофон. "На звонок охранник увидел пустой монитор, но, на удивление, калитку открыл, предполагая себе, что выходят родители. Целых 49 минут мальчик находился один среди высоток, частных домов садовых товариществ и оживленных дорог на улице Елены Стасовой. Лишь по счастливой случайности трагедии не произошло. На проезжей части дороги в сторону Плодово-Ягодной станции ребенка обнаружила проезжающая мимо женщина и передала его правоохранителям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в детском саду ребёнка хватились только через час, когда все вернулись с прогулки. И ещё через час заведующая сообщила об инциденте в полицию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до 6 лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Круг причастных устанавливается. Кроме того, прокуратура внесла представление в главное управление образования города. В отношении заведующей возбуждено административное дело за нарушение прав и свобод обучающегося образовательной организации (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).
https://ria.ru/20230704/deti-1882125574.html
https://ria.ru/20230804/malchik-1888259045.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край
В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один

В Красноярске пятилетний мальчик сбежал из детского сада и почти час гулял один

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 сен – РИА Новости. Пятилетний ребенок сбежал с территории детского сада во время прогулки и почти час разгуливал один по Красноярску, сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, инцидент произошел 7 августа в Октябрьском районе Красноярска в детском саду №15. Мальчик ушел во время прогулки через калитку, позвонив в домофон.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада
4 июля, 13:10
"На звонок охранник увидел пустой монитор, но, на удивление, калитку открыл, предполагая себе, что выходят родители. Целых 49 минут мальчик находился один среди высоток, частных домов садовых товариществ и оживленных дорог на улице Елены Стасовой. Лишь по счастливой случайности трагедии не произошло. На проезжей части дороги в сторону Плодово-Ягодной станции ребенка обнаружила проезжающая мимо женщина и передала его правоохранителям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в детском саду ребёнка хватились только через час, когда все вернулись с прогулки. И ещё через час заведующая сообщила об инциденте в полицию.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до 6 лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Круг причастных устанавливается.
Кроме того, прокуратура внесла представление в главное управление образования города. В отношении заведующей возбуждено административное дело за нарушение прав и свобод обучающегося образовательной организации (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе в Марий Эл ушедшего из дома ребенка
4 августа, 17:56
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала