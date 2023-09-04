https://ria.ru/20230904/krasnoyarsk-1894049024.html
В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один
В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один - РИА Новости, 04.09.2023
В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один
Пятилетний ребенок сбежал с территории детского сада во время прогулки и почти час разгуливал один по Красноярску, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:29
2023-09-04T12:29
2023-09-04T12:29
происшествия
красноярск
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 4 сен – РИА Новости. Пятилетний ребенок сбежал с территории детского сада во время прогулки и почти час разгуливал один по Красноярску, сообщила прокуратура региона. По данным ведомства, инцидент произошел 7 августа в Октябрьском районе Красноярска в детском саду №15. Мальчик ушел во время прогулки через калитку, позвонив в домофон. "На звонок охранник увидел пустой монитор, но, на удивление, калитку открыл, предполагая себе, что выходят родители. Целых 49 минут мальчик находился один среди высоток, частных домов садовых товариществ и оживленных дорог на улице Елены Стасовой. Лишь по счастливой случайности трагедии не произошло. На проезжей части дороги в сторону Плодово-Ягодной станции ребенка обнаружила проезжающая мимо женщина и передала его правоохранителям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в детском саду ребёнка хватились только через час, когда все вернулись с прогулки. И ещё через час заведующая сообщила об инциденте в полицию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до 6 лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Круг причастных устанавливается. Кроме того, прокуратура внесла представление в главное управление образования города. В отношении заведующей возбуждено административное дело за нарушение прав и свобод обучающегося образовательной организации (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).
https://ria.ru/20230704/deti-1882125574.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край
В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один
В Красноярске пятилетний мальчик сбежал из детского сада и почти час гулял один
КРАСНОЯРСК, 4 сен – РИА Новости.
Пятилетний ребенок сбежал с территории детского сада во время прогулки и почти час разгуливал один по Красноярску, сообщила прокуратура
региона.
По данным ведомства, инцидент произошел 7 августа в Октябрьском районе Красноярска в детском саду №15. Мальчик ушел во время прогулки через калитку, позвонив в домофон.
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"На звонок охранник увидел пустой монитор, но, на удивление, калитку открыл, предполагая себе, что выходят родители. Целых 49 минут мальчик находился один среди высоток, частных домов садовых товариществ и оживленных дорог на улице Елены Стасовой. Лишь по счастливой случайности трагедии не произошло. На проезжей части дороги в сторону Плодово-Ягодной станции ребенка обнаружила проезжающая мимо женщина и передала его правоохранителям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в детском саду ребёнка хватились только через час, когда все вернулись с прогулки. И ещё через час заведующая сообщила об инциденте в полицию.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до 6 лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ
). Круг причастных устанавливается.
Кроме того, прокуратура внесла представление в главное управление образования города. В отношении заведующей возбуждено административное дело за нарушение прав и свобод обучающегося образовательной организации (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).
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