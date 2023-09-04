https://ria.ru/20230904/krasnoyarsk-1894049024.html

В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один

В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один - РИА Новости, 04.09.2023

В Красноярске ребенок сбежал из детского сада и почти час гулял один

Пятилетний ребенок сбежал с территории детского сада во время прогулки и почти час разгуливал один по Красноярску, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:29

2023-09-04T12:29

2023-09-04T12:29

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 4 сен – РИА Новости. Пятилетний ребенок сбежал с территории детского сада во время прогулки и почти час разгуливал один по Красноярску, сообщила прокуратура региона. По данным ведомства, инцидент произошел 7 августа в Октябрьском районе Красноярска в детском саду №15. Мальчик ушел во время прогулки через калитку, позвонив в домофон. "На звонок охранник увидел пустой монитор, но, на удивление, калитку открыл, предполагая себе, что выходят родители. Целых 49 минут мальчик находился один среди высоток, частных домов садовых товариществ и оживленных дорог на улице Елены Стасовой. Лишь по счастливой случайности трагедии не произошло. На проезжей части дороги в сторону Плодово-Ягодной станции ребенка обнаружила проезжающая мимо женщина и передала его правоохранителям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в детском саду ребёнка хватились только через час, когда все вернулись с прогулки. И ещё через час заведующая сообщила об инциденте в полицию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до 6 лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Круг причастных устанавливается. Кроме того, прокуратура внесла представление в главное управление образования города. В отношении заведующей возбуждено административное дело за нарушение прав и свобод обучающегося образовательной организации (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).

https://ria.ru/20230704/deti-1882125574.html

https://ria.ru/20230804/malchik-1888259045.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярск, россия, красноярский край