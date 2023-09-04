Рейтинг@Mail.ru
В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:06 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/kontradanda-1894111855.html
В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей
В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей - РИА Новости, 04.09.2023
В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей
Шесть наручных часов Rolex на общую сумму десять миллионов рублей обнаружили казанские таможенники под одеждой пассажира из Дубая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:06
2023-09-04T16:06
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
дубай
казань
федеральная таможенная служба (фтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152217/22/1522172230_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_d3bb1c83dd4bdfdbc3d4dd7b17be0399.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Шесть наручных часов Rolex на общую сумму десять миллионов рублей обнаружили казанские таможенники под одеждой пассажира из Дубая, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "Шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десяти миллионов рублей обнаружили татарстанские таможенники под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая. Таким образом нарушитель пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере трех миллионов рублей", – говорится в сообщении. Сообщается, что инспекторы остановили 40-летнего россиянина на "зеленом" коридоре. При личном досмотре они установили, что к животу и ногам мужчина примотал скотчем швейцарские часы класса люкс. Кроме того, были обнаружены пластиковые фирменные карты и визитницы от изделий с наименованием модели и серийным номером. Таможенная экспертиза установила, что все часы оригинальные, изготовлены из нержавеющей стали и сплава золота 750 пробы. "В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)", – отметила служба.
https://ria.ru/20230828/tamozhnya-1892670191.html
дубай
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152217/22/1522172230_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f906ed0a22ca20c3359e18551d22cb89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, дубай, казань, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дубай, Казань, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей

В Казани у туриста из Дубая обнаружили часы Rolex на десять миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Шесть наручных часов Rolex на общую сумму десять миллионов рублей обнаружили казанские таможенники под одеждой пассажира из Дубая, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"Шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десяти миллионов рублей обнаружили татарстанские таможенники под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая. Таким образом нарушитель пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере трех миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Сообщается, что инспекторы остановили 40-летнего россиянина на "зеленом" коридоре. При личном досмотре они установили, что к животу и ногам мужчина примотал скотчем швейцарские часы класса люкс. Кроме того, были обнаружены пластиковые фирменные карты и визитницы от изделий с наименованием модели и серийным номером.
Таможенная экспертиза установила, что все часы оригинальные, изготовлены из нержавеющей стали и сплава золота 750 пробы.
"В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)", – отметила служба.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Шереметьево у туриста изъяли часы за 4,5 миллиона рублей
28 августа, 14:27
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыДубайКазаньФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала