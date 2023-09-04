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В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей
В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей - РИА Новости, 04.09.2023
В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей
Шесть наручных часов Rolex на общую сумму десять миллионов рублей обнаружили казанские таможенники под одеждой пассажира из Дубая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:06
2023-09-04T16:06
2023-09-04T16:06
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Шесть наручных часов Rolex на общую сумму десять миллионов рублей обнаружили казанские таможенники под одеждой пассажира из Дубая, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "Шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десяти миллионов рублей обнаружили татарстанские таможенники под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая. Таким образом нарушитель пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере трех миллионов рублей", – говорится в сообщении. Сообщается, что инспекторы остановили 40-летнего россиянина на "зеленом" коридоре. При личном досмотре они установили, что к животу и ногам мужчина примотал скотчем швейцарские часы класса люкс. Кроме того, были обнаружены пластиковые фирменные карты и визитницы от изделий с наименованием модели и серийным номером. Таможенная экспертиза установила, что все часы оригинальные, изготовлены из нержавеющей стали и сплава золота 750 пробы. "В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)", – отметила служба.
https://ria.ru/20230828/tamozhnya-1892670191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, дубай, казань, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дубай, Казань, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей
В Казани у туриста из Дубая обнаружили часы Rolex на десять миллионов рублей
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Шесть наручных часов Rolex на общую сумму десять миллионов рублей обнаружили казанские таможенники под одеждой пассажира из Дубая, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"Шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десяти миллионов рублей обнаружили татарстанские таможенники под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая. Таким образом нарушитель пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере трех миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Сообщается, что инспекторы остановили 40-летнего россиянина на "зеленом" коридоре. При личном досмотре они установили, что к животу и ногам мужчина примотал скотчем швейцарские часы класса люкс. Кроме того, были обнаружены пластиковые фирменные карты и визитницы от изделий с наименованием модели и серийным номером.
Таможенная экспертиза установила, что все часы оригинальные, изготовлены из нержавеющей стали и сплава золота 750 пробы.
"В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ
(контрабанда стратегически важных товаров) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)", – отметила служба.
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