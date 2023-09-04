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В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей

В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей - РИА Новости, 04.09.2023

В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей

Шесть наручных часов Rolex на общую сумму десять миллионов рублей обнаружили казанские таможенники под одеждой пассажира из Дубая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:06

2023-09-04T16:06

2023-09-04T16:06

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Шесть наручных часов Rolex на общую сумму десять миллионов рублей обнаружили казанские таможенники под одеждой пассажира из Дубая, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "Шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десяти миллионов рублей обнаружили татарстанские таможенники под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая. Таким образом нарушитель пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере трех миллионов рублей", – говорится в сообщении. Сообщается, что инспекторы остановили 40-летнего россиянина на "зеленом" коридоре. При личном досмотре они установили, что к животу и ногам мужчина примотал скотчем швейцарские часы класса люкс. Кроме того, были обнаружены пластиковые фирменные карты и визитницы от изделий с наименованием модели и серийным номером. Таможенная экспертиза установила, что все часы оригинальные, изготовлены из нержавеющей стали и сплава золота 750 пробы. "В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)", – отметила служба.

https://ria.ru/20230828/tamozhnya-1892670191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, дубай, казань, федеральная таможенная служба (фтс россии)