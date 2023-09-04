https://ria.ru/20230904/kontakty-1894123132.html
Ушаков рассказал о характере контактов России и США
Ушаков рассказал о характере контактов России и США - РИА Новости, 04.09.2023
Ушаков рассказал о характере контактов России и США
Контакты по линии администрации президентов РФ и США если и осуществляются, то носят закрытый характер, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:30
2023-09-04T16:30
2023-09-04T16:56
россия
сша
в мире
юрий ушаков
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Контакты по линии администрации президентов РФ и США если и осуществляются, то носят закрытый характер, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Я не могу сказать. Если и поддерживаются, то носят такой закрытый характер", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20230824/sallivan-1891885970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, юрий ушаков
Россия, США, В мире, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о характере контактов России и США
Ушаков: высшие контакты России и США сейчас носят закрытый характер