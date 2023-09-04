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Ушаков рассказал о характере контактов России и США - РИА Новости, 04.09.2023
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16:30 04.09.2023 (обновлено: 16:56 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/kontakty-1894123132.html
Ушаков рассказал о характере контактов России и США
Ушаков рассказал о характере контактов России и США - РИА Новости, 04.09.2023
Ушаков рассказал о характере контактов России и США
Контакты по линии администрации президентов РФ и США если и осуществляются, то носят закрытый характер, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:30
2023-09-04T16:56
россия
сша
в мире
юрий ушаков
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Контакты по линии администрации президентов РФ и США если и осуществляются, то носят закрытый характер, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Я не могу сказать. Если и поддерживаются, то носят такой закрытый характер", - сказал Ушаков.
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россия, сша, в мире, юрий ушаков
Россия, США, В мире, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о характере контактов России и США

Ушаков: высшие контакты России и США сейчас носят закрытый характер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Контакты по линии администрации президентов РФ и США если и осуществляются, то носят закрытый характер, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я не могу сказать. Если и поддерживаются, то носят такой закрытый характер", - сказал Ушаков.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
СМИ: советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина
24 августа, 07:49
 
РоссияСШАВ миреЮрий Ушаков
 
 
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