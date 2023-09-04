https://ria.ru/20230904/kontakty-1894123132.html

Ушаков рассказал о характере контактов России и США

Ушаков рассказал о характере контактов России и США - РИА Новости, 04.09.2023

Ушаков рассказал о характере контактов России и США

Контакты по линии администрации президентов РФ и США если и осуществляются, то носят закрытый характер, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:30

2023-09-04T16:30

2023-09-04T16:56

россия

сша

в мире

юрий ушаков

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Контакты по линии администрации президентов РФ и США если и осуществляются, то носят закрытый характер, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Я не могу сказать. Если и поддерживаются, то носят такой закрытый характер", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20230824/sallivan-1891885970.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, в мире, юрий ушаков