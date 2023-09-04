https://ria.ru/20230904/kino-1894051083.html

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 04.09.2023

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 74,8 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:41

2023-09-04T12:41

2023-09-04T12:41

культура

россия

белоруссия

александр пушкин

лиам нисон (уильям нисон)

снг

кино и сериалы

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 74,8 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com. Мультфильм появился в российском прокате 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота. Ниже в рейтинге расположился российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 38,3 миллиона рублей. Третью строчку рейтинга занял отечественный мультфильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", которому удалось собрать 29,1 миллионов рублей. В основу мультика легла одноименная поэма Александра Пушкина. По сюжету картины, Руслан должен вызволить свою возлюбленную, Людмилу, из рук колдуна Черномора. Четвертую строчку рейтинга проката в странах СНГ без России и Белоруссии занял боевик Антуана Фукуа "Великий уравнитель-3", по сюжету которой бывший морской пехотинец Роберт МакКолл бросает вызов мафии ради спасения друзей. Картина собрала 37,2 миллиона рублей. Замыкает список американский боевик "Заложники" с кассой в 24 миллиона рублей. Фильм с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о бизнесмене и его детях, которые оказались в заминированном автомобиле. Заложники должны выполнять все требования захватчика, одно из которых - не покидать машину. Данные по фильму "Великий уравнитель-3" указаны без учета России и Белоруссии, где этот фильм не идет в прокате.

https://ria.ru/20230831/kino-1892644949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, белоруссия, александр пушкин, лиам нисон (уильям нисон), снг, кино и сериалы