https://ria.ru/20230904/kino-1894051083.html
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 04.09.2023
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 74,8 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:41
2023-09-04T12:41
2023-09-04T12:41
культура
россия
белоруссия
александр пушкин
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снг
кино и сериалы
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 74,8 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com. Мультфильм появился в российском прокате 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота. Ниже в рейтинге расположился российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 38,3 миллиона рублей. Третью строчку рейтинга занял отечественный мультфильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", которому удалось собрать 29,1 миллионов рублей. В основу мультика легла одноименная поэма Александра Пушкина. По сюжету картины, Руслан должен вызволить свою возлюбленную, Людмилу, из рук колдуна Черномора. Четвертую строчку рейтинга проката в странах СНГ без России и Белоруссии занял боевик Антуана Фукуа "Великий уравнитель-3", по сюжету которой бывший морской пехотинец Роберт МакКолл бросает вызов мафии ради спасения друзей. Картина собрала 37,2 миллиона рублей. Замыкает список американский боевик "Заложники" с кассой в 24 миллиона рублей. Фильм с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о бизнесмене и его детях, которые оказались в заминированном автомобиле. Заложники должны выполнять все требования захватчика, одно из которых - не покидать машину. Данные по фильму "Великий уравнитель-3" указаны без учета России и Белоруссии, где этот фильм не идет в прокате.
https://ria.ru/20230831/kino-1892644949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр пушкин, лиам нисон (уильям нисон), снг, кино и сериалы
Культура, Россия, Белоруссия, Александр Пушкин, Лиам Нисон (Уильям Нисон), СНГ, Кино и сериалы
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат в выходные
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 74,8 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
Мультфильм появился в российском прокате 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота.
Ниже в рейтинге расположился российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 38,3 миллиона рублей.
Третью строчку рейтинга занял отечественный мультфильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", которому удалось собрать 29,1 миллионов рублей. В основу мультика легла одноименная поэма Александра Пушкина. По сюжету картины, Руслан должен вызволить свою возлюбленную, Людмилу, из рук колдуна Черномора.
Четвертую строчку рейтинга проката в странах СНГ без России и Белоруссии занял боевик Антуана Фукуа "Великий уравнитель-3", по сюжету которой бывший морской пехотинец Роберт МакКолл бросает вызов мафии ради спасения друзей. Картина собрала 37,2 миллиона рублей.
Замыкает список американский боевик "Заложники" с кассой в 24 миллиона рублей. Фильм с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о бизнесмене и его детях, которые оказались в заминированном автомобиле. Заложники должны выполнять все требования захватчика, одно из которых - не покидать машину.
Данные по фильму "Великий уравнитель-3" указаны без учета России и Белоруссии, где этот фильм не идет в прокате.
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