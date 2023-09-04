Рейтинг@Mail.ru
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:41 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/kino-1894051083.html
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 04.09.2023
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 74,8 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:41
2023-09-04T12:41
культура
россия
белоруссия
александр пушкин
лиам нисон (уильям нисон)
снг
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884008248_227:0:3335:1748_1920x0_80_0_0_d1bb0f8c215d480da14a6e12a7181400.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 74,8 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com. Мультфильм появился в российском прокате 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота. Ниже в рейтинге расположился российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 38,3 миллиона рублей. Третью строчку рейтинга занял отечественный мультфильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", которому удалось собрать 29,1 миллионов рублей. В основу мультика легла одноименная поэма Александра Пушкина. По сюжету картины, Руслан должен вызволить свою возлюбленную, Людмилу, из рук колдуна Черномора. Четвертую строчку рейтинга проката в странах СНГ без России и Белоруссии занял боевик Антуана Фукуа "Великий уравнитель-3", по сюжету которой бывший морской пехотинец Роберт МакКолл бросает вызов мафии ради спасения друзей. Картина собрала 37,2 миллиона рублей. Замыкает список американский боевик "Заложники" с кассой в 24 миллиона рублей. Фильм с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о бизнесмене и его детях, которые оказались в заминированном автомобиле. Заложники должны выполнять все требования захватчика, одно из которых - не покидать машину. Данные по фильму "Великий уравнитель-3" указаны без учета России и Белоруссии, где этот фильм не идет в прокате.
https://ria.ru/20230831/kino-1892644949.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884008248_554:0:2885:1748_1920x0_80_0_0_a9e67d602aca2954d3267fa66fb74b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, александр пушкин, лиам нисон (уильям нисон), снг, кино и сериалы
Культура, Россия, Белоруссия, Александр Пушкин, Лиам Нисон (Уильям Нисон), СНГ, Кино и сериалы
Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" снова возглавил кинопрокат в выходные

© Fantawild Animation (2023)Кадр из мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы"
Кадр из мультфильма Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
© Fantawild Animation (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь занял первую строчку кинопроката со сборами в 74,8 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
Мультфильм появился в российском прокате 17 августа, по сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота.
Ниже в рейтинге расположился российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 38,3 миллиона рублей.
Третью строчку рейтинга занял отечественный мультфильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", которому удалось собрать 29,1 миллионов рублей. В основу мультика легла одноименная поэма Александра Пушкина. По сюжету картины, Руслан должен вызволить свою возлюбленную, Людмилу, из рук колдуна Черномора.
Четвертую строчку рейтинга проката в странах СНГ без России и Белоруссии занял боевик Антуана Фукуа "Великий уравнитель-3", по сюжету которой бывший морской пехотинец Роберт МакКолл бросает вызов мафии ради спасения друзей. Картина собрала 37,2 миллиона рублей.
Замыкает список американский боевик "Заложники" с кассой в 24 миллиона рублей. Фильм с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывает о бизнесмене и его детях, которые оказались в заминированном автомобиле. Заложники должны выполнять все требования захватчика, одно из которых - не покидать машину.
Данные по фильму "Великий уравнитель-3" указаны без учета России и Белоруссии, где этот фильм не идет в прокате.
Кадр из фильма Чижик-Пыжик возвращается
"Чижик-Пыжик возвращается": продюсеры и актеры раскрыли секреты съемок
31 августа, 08:00
 
КультураРоссияБелоруссияАлександр ПушкинЛиам Нисон (Уильям Нисон)СНГКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала