https://ria.ru/20230904/khab-1894142100.html

Россия и Турция планируют учредить рабочую группу по газовому хабу

Россия и Турция планируют учредить рабочую группу по газовому хабу - РИА Новости, 04.09.2023

Россия и Турция планируют учредить рабочую группу по газовому хабу

Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы, согласования правовых рамок... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:20

2023-09-04T17:20

2023-09-04T17:20

турция

экономика

россия

владимир путин

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138032/99/1380329975_0:214:3764:2331_1920x0_80_0_0_6334b454dd8cee5b65a14ce98d46d114.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы, согласования правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа, заявил президент России Владимир Путин. "Именно с этой целью предложили создать на территории Турции региональный газовый хаб. "Газпром" передал компании "Баташ" проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, экономика, россия, владимир путин, газпром