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Россия и Турция планируют учредить рабочую группу по газовому хабу - РИА Новости, 04.09.2023
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17:20 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/khab-1894142100.html
Россия и Турция планируют учредить рабочую группу по газовому хабу
Россия и Турция планируют учредить рабочую группу по газовому хабу - РИА Новости, 04.09.2023
Россия и Турция планируют учредить рабочую группу по газовому хабу
Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы, согласования правовых рамок... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:20
2023-09-04T17:20
турция
экономика
россия
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы, согласования правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа, заявил президент России Владимир Путин. "Именно с этой целью предложили создать на территории Турции региональный газовый хаб. "Газпром" передал компании "Баташ" проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.
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турция, экономика, россия, владимир путин, газпром
Турция, Экономика, Россия, Владимир Путин, Газпром
Россия и Турция планируют учредить рабочую группу по газовому хабу

Путин: Россия и Турция учредят рабочую группу для строительства газового хаба

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа
Рабочий на станции по добыче природного газа - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы, согласования правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа, заявил президент России Владимир Путин.
"Именно с этой целью предложили создать на территории Турции региональный газовый хаб. "Газпром" передал компании "Баташ" проект дорожной карты по реализации данного проекта. На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.
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ТурцияЭкономикаРоссияВладимир ПутинГазпром
 
 
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