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Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову - РИА Новости, 04.09.2023
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18:57 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/kadyrova-1894170603.html
Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову
Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову - РИА Новости, 04.09.2023
Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени министра культуры Чечни Айшат Кадырову, следует из указа,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:57
2023-09-04T18:57
россия
айшат кадырова
владимир путин
политика
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени министра культуры Чечни Айшат Кадырову, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Кадырову Айшат Рамзановну, министра культуры Чеченской Республики", - говорится в указе.
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Россия, Айшат Кадырова, Владимир Путин, Политика, Чеченская республика (Чечня)
Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову

Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАйшат Кадырова
Айшат Кадырова - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Айшат Кадырова . Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени министра культуры Чечни Айшат Кадырову, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Кадырову Айшат Рамзановну, министра культуры Чеченской Республики", - говорится в указе.
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