https://ria.ru/20230904/kadyrova-1894170603.html

Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову

Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову - РИА Новости, 04.09.2023

Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени министра культуры Чечни Айшат Кадырову, следует из указа,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:57

2023-09-04T18:57

2023-09-04T18:57

россия

айшат кадырова

владимир путин

политика

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени министра культуры Чечни Айшат Кадырову, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Кадырову Айшат Рамзановну, министра культуры Чеченской Республики", - говорится в указе.

https://ria.ru/20221114/kadyrov-1831395085.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, айшат кадырова, владимир путин, политика, чеченская республика (чечня)