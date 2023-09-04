https://ria.ru/20230904/izbienie-1894165054.html
Прокуратура Татарстана проверит информацию об избиении мальчика в приюте
Прокуратура Татарстана проверит информацию об избиении мальчика в приюте - РИА Новости, 04.09.2023
Прокуратура Татарстана проверит информацию об избиении мальчика в приюте
Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:32
2023-09-04T18:32
2023-09-04T18:32
происшествия
здоровье - общество
набережные челны
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КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане. Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео избиения мальчика старшими воспитанниками в одной из комнат приюта: пока одни его держали, другие наносили удары. "Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об инциденте в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ", - сообщило региональное надзорное ведомство, добавив, что прокурору Набережных Челнов поручено проверить информацию и при выявлении нарушений принять меры реагирования. В министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана, в ведении которого находится приют, в свою очередь сообщили, что в настоящее время сотрудники министерства выясняют все детали случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения. Минсоцзащиты уточняет, что ребенок осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230902/izbienie-1893851751.html
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происшествия, здоровье - общество, набережные челны
Происшествия, Здоровье - Общество, Набережные Челны
Прокуратура Татарстана проверит информацию об избиении мальчика в приюте
Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика в приюте "Асылташ"
КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ" в Набережных Челнах в Татарстане.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео избиения мальчика старшими воспитанниками в одной из комнат приюта: пока одни его держали, другие наносили удары.
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"Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об инциденте в социальном приюте для детей и подростков "Асылташ", - сообщило региональное надзорное ведомство, добавив, что прокурору Набережных Челнов поручено проверить информацию и при выявлении нарушений принять меры реагирования.
В министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана, в ведении которого находится приют, в свою очередь сообщили, что в настоящее время сотрудники министерства выясняют все детали случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения. Минсоцзащиты уточняет, что ребенок осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает.
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