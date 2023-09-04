https://ria.ru/20230904/irlandiya-1894174987.html

В Северной Ирландии глава полиции подал в отставку после утечки данных

В Северной Ирландии глава полиции подал в отставку после утечки данных - РИА Новости, 04.09.2023

В Северной Ирландии глава полиции подал в отставку после утечки данных

Начальник полиции Северной Ирландии Саймон Бёрн подал в отставку после произошедшей несколько недель назад масштабной утечки данных 10 тысяч сотрудников,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:17

2023-09-04T19:17

2023-09-04T19:25

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Начальник полиции Северной Ирландии Саймон Бёрн подал в отставку после произошедшей несколько недель назад масштабной утечки данных 10 тысяч сотрудников, сообщила в понедельник газета Guardian. "Начальник полиции Северной Ирландии подал в отставку после нескольких недель давления из-за ряда проблем, в том числе серьезной утечки, затронувшей личную информацию более 10 тысяч полицейских и вспомогательного персонала", - говорится в сообщении издания. Решение об отставке обсуждалось и было принято в ходе экстренного совещания Полицейского совета в понедельник, пишет газета. Помимо проблемы утечки данных, Бёрн также столкнулся с критикой, после того как на прошлой неделе суд постановил, что полиция незаконно вынесла двум младшим офицерам дисциплинарное взыскание, отмечает Guardian. Как сообщает телеканал ITV, решение об отставке вступило в силу незамедлительно. Бёрн ранее отказывался уходить с должности, однако давление на него усилилось, после того как лидер североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) Джеффри Дональдсон предложил Полицейскому совету вынести начальнику полиции вотум недоверия, говорится в статье. Ранее в результате масштабной утечки информации о полицейских Северной Ирландии данные более 10 тысяч сотрудников попали в руки республиканцев-диссидентов, неоднократно устраивавших нападения на североирландских правоохранителей. Конфиденциальная информация о полицейских по ошибке попала в сеть, где пробыла около трех часов до тех пор, пока утечка не была устранена. Полиция признала, что утечка является чрезвычайным происшествием, принесла свои извинения и создала специальную группу по оценке угроз своим сотрудникам. Представитель полиции уточнил, что утечке подверглись имена и фамилии, звания, местонахождение и другие личные данные каждого действующего полицейского и гражданского служащего, однако данные об адресах проживания сотрудников опубликованы не были. Он также подтвердил, что утечка произошла в результате непреднамеренной ошибки. Телеканал Sky News отмечал, что офицеры полиции Северной Ирландии в последние годы были мишенью республиканских военизированных формирований, а в марте уровень террористической угрозы в Северной Ирландии был повышен до серьезного. Телеканал назвал утечку данных полицейских в таких условиях "колоссальной".

https://ria.ru/20230831/otstavka-1893402516.html

https://ria.ru/20230901/manevr-1893760063.html

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в мире, северная ирландия, полиция, великобритания