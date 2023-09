https://ria.ru/20230904/hetfield-1894021762.html

Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом

Лидер и вокалист американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Лидер и вокалист американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом, о чем говорится в сообществе коллектива в соцсети X (бывшая Twitter)."К сожалению, COVID настиг Джеймса", – написали музыканты. Рокеры также отметили, что из-за болезни 60-летнего Хэтфилда группа была вынуждена перенести запланированный на воскресенье концерт в Аризоне (США). Ожидается, что Metallica его отыграет через неделю. В Billboard сообщают, что на прошедшем в пятницу шоу на State Farm Stadium у Хэтфилда уже были проблемы с вокалом. Группа также сократила свой сет на две песни, исключив "The day that never comes" и "Master of puppets". Группа Metallica существует с 1981 года. За более чем 40-летнюю историю музыка рокеров стала классикой трэш-металла. Хэтфилд и его команда выпустили одиннадцать студийных альбомов, а также удостоились "Грэмми".

