https://ria.ru/20230904/hetfield-1894021762.html
Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом
Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом - РИА Новости, 04.09.2023
Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом
Лидер и вокалист американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом, о чем говорится в сообществе коллектива в соцсети X (бывшая Twitter). РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:02
2023-09-04T11:02
2023-09-04T12:45
шоубиз
новости шоу-бизнеса
metallica
аризона
сша
джеймс хэтфилд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148971/13/1489711308_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_ee0efb4753b5dd9447b7785c23b50563.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Лидер и вокалист американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом, о чем говорится в сообществе коллектива в соцсети X (бывшая Twitter)."К сожалению, COVID настиг Джеймса", – написали музыканты. Рокеры также отметили, что из-за болезни 60-летнего Хэтфилда группа была вынуждена перенести запланированный на воскресенье концерт в Аризоне (США). Ожидается, что Metallica его отыграет через неделю. В Billboard сообщают, что на прошедшем в пятницу шоу на State Farm Stadium у Хэтфилда уже были проблемы с вокалом. Группа также сократила свой сет на две песни, исключив "The day that never comes" и "Master of puppets". Группа Metallica существует с 1981 года. За более чем 40-летнюю историю музыка рокеров стала классикой трэш-металла. Хэтфилд и его команда выпустили одиннадцать студийных альбомов, а также удостоились "Грэмми".
https://ria.ru/20230528/uoters-1874712584.html
аризона
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148971/13/1489711308_19:0:1714:1271_1920x0_80_0_0_8aea31f0b04892ab387cdcbb542ed4fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, metallica, аризона, сша, джеймс хэтфилд
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Metallica, Аризона, США, Джеймс Хэтфилд
Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом
Фронтмен рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Лидер и вокалист американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом, о чем говорится в сообществе коллектива в соцсети X (бывшая Twitter).
«
"К сожалению, COVID настиг Джеймса", – написали музыканты.
Рокеры также отметили, что из-за болезни 60-летнего Хэтфилда группа была вынуждена перенести запланированный на воскресенье концерт в Аризоне (США). Ожидается, что Metallica его отыграет через неделю.
В Billboard сообщают
, что на прошедшем в пятницу шоу на State Farm Stadium у Хэтфилда уже были проблемы с вокалом. Группа также сократила свой сет на две песни, исключив "The day that never comes" и "Master of puppets".
Группа Metallica существует с 1981 года. За более чем 40-летнюю историю музыка рокеров стала классикой трэш-металла. Хэтфилд и его команда выпустили одиннадцать студийных альбомов, а также удостоились "Грэмми".
В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd