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Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом - РИА Новости, 04.09.2023
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Шоубиз
 
11:02 04.09.2023 (обновлено: 12:45 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/hetfield-1894021762.html
Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом
Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом - РИА Новости, 04.09.2023
Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом
Лидер и вокалист американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом, о чем говорится в сообществе коллектива в соцсети X (бывшая Twitter). РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:02
2023-09-04T12:45
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Лидер и вокалист американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом, о чем говорится в сообществе коллектива в соцсети X (бывшая Twitter)."К сожалению, COVID настиг Джеймса", – написали музыканты. Рокеры также отметили, что из-за болезни 60-летнего Хэтфилда группа была вынуждена перенести запланированный на воскресенье концерт в Аризоне (США). Ожидается, что Metallica его отыграет через неделю. В Billboard сообщают, что на прошедшем в пятницу шоу на State Farm Stadium у Хэтфилда уже были проблемы с вокалом. Группа также сократила свой сет на две песни, исключив "The day that never comes" и "Master of puppets". Группа Metallica существует с 1981 года. За более чем 40-летнюю историю музыка рокеров стала классикой трэш-металла. Хэтфилд и его команда выпустили одиннадцать студийных альбомов, а также удостоились "Грэмми".
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новости шоу-бизнеса, metallica, аризона, сша, джеймс хэтфилд
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Metallica, Аризона, США, Джеймс Хэтфилд
Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом

Фронтмен рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом

© AP Photo / Mindaugas KulbisВокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд на концерте во время турне "World Magnetic Tour" в Вильнюсе
Вокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд на концерте во время турне World Magnetic Tour в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Лидер и вокалист американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заразился коронавирусом, о чем говорится в сообществе коллектива в соцсети X (бывшая Twitter).
«
"К сожалению, COVID настиг Джеймса", – написали музыканты.
Рокеры также отметили, что из-за болезни 60-летнего Хэтфилда группа была вынуждена перенести запланированный на воскресенье концерт в Аризоне (США). Ожидается, что Metallica его отыграет через неделю.
В Billboard сообщают, что на прошедшем в пятницу шоу на State Farm Stadium у Хэтфилда уже были проблемы с вокалом. Группа также сократила свой сет на две песни, исключив "The day that never comes" и "Master of puppets".
Группа Metallica существует с 1981 года. За более чем 40-летнюю историю музыка рокеров стала классикой трэш-металла. Хэтфилд и его команда выпустили одиннадцать студийных альбомов, а также удостоились "Грэмми".
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