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Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл
Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл - РИА Новости, 04.09.2023
Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл
В возрасте 56 лет не стало Стива Харвелла, лидера американской рок-группы Smash Mouth, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы Роберта... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:58
2023-09-04T18:58
2023-09-04T19:01
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В возрасте 56 лет не стало Стива Харвелла, лидера американской рок-группы Smash Mouth, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы Роберта Хейса. Хейс рассказал изданию, что музыкант "ушел спокойно в окружении семьи и друзей". В заявлении изданию менеджер также отдал дань уважения артисту, который был одним из ведущих представителей рок-музыки 90-х."Стив ушел из Smash Mouth два года назад, и группа продолжает гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом, — отметил Хейс. — Тем не менее, наследие Стива будет жить в его музыке".Он добавил, что с Харвеллом группа продала более десяти миллионов копий своих альбомов по всему миру и не раз возглавляла чарты престижных хит-парадов, включая Billboard 200. Участники Smash Mouth также были номинированы на премию "Грэмми", а их музыка играла на телевидении и в кино, включая мультфильм "Шрек", где звучит песня All Star. По информации TMZ, причиной смерти музыканта стала печеночная недостаточность, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя на протяжении многих лет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, США
Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл
Умер фронтмен Smash Mouth Стив Харвелл, известный по хиту из "Шрека" All star
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.
В возрасте 56 лет не стало Стива Харвелла, лидера американской рок-группы Smash Mouth, сообщает
журнал Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы Роберта Хейса.
Хейс рассказал изданию, что музыкант "ушел спокойно в окружении семьи и друзей".
В заявлении изданию менеджер также отдал дань уважения артисту, который был одним из ведущих представителей рок-музыки 90-х.
«
"Стив ушел из Smash Mouth два года назад, и группа продолжает гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом, — отметил Хейс. — Тем не менее, наследие Стива будет жить в его музыке".
Он добавил, что с Харвеллом группа продала более десяти миллионов копий своих альбомов по всему миру и не раз возглавляла чарты престижных хит-парадов, включая Billboard 200.
Участники Smash Mouth также были номинированы на премию "Грэмми", а их музыка играла на телевидении и в кино, включая мультфильм "Шрек", где звучит песня All Star.
По информации TMZ, причиной смерти музыканта стала
печеночная недостаточность, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя на протяжении многих лет.