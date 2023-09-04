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Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл - РИА Новости, 04.09.2023
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Шоубиз
 
18:58 04.09.2023 (обновлено: 19:01 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/harwell-1894167786.html
Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл
Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл - РИА Новости, 04.09.2023
Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл
В возрасте 56 лет не стало Стива Харвелла, лидера американской рок-группы Smash Mouth, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы Роберта... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:58
2023-09-04T19:01
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В возрасте 56 лет не стало Стива Харвелла, лидера американской рок-группы Smash Mouth, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы Роберта Хейса. Хейс рассказал изданию, что музыкант "ушел спокойно в окружении семьи и друзей". В заявлении изданию менеджер также отдал дань уважения артисту, который был одним из ведущих представителей рок-музыки 90-х.&quot;Стив ушел из Smash Mouth два года назад, и группа продолжает гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом, — отметил Хейс. — Тем не менее, наследие Стива будет жить в его музыке&quot;.Он добавил, что с Харвеллом группа продала более десяти миллионов копий своих альбомов по всему миру и не раз возглавляла чарты престижных хит-парадов, включая Billboard 200. Участники Smash Mouth также были номинированы на премию "Грэмми", а их музыка играла на телевидении и в кино, включая мультфильм "Шрек", где звучит песня All Star. По информации TMZ, причиной смерти музыканта стала печеночная недостаточность, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя на протяжении многих лет.
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, США
Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл

Умер фронтмен Smash Mouth Стив Харвелл, известный по хиту из "Шрека" All star

© SMASH MOUTH/YoutubeСтив Харвел в клипе группы Smash Mouth
Стив Харвел в клипе группы Smash Mouth
© SMASH MOUTH/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В возрасте 56 лет не стало Стива Харвелла, лидера американской рок-группы Smash Mouth, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы Роберта Хейса.
Хейс рассказал изданию, что музыкант "ушел спокойно в окружении семьи и друзей".
В заявлении изданию менеджер также отдал дань уважения артисту, который был одним из ведущих представителей рок-музыки 90-х.
«

"Стив ушел из Smash Mouth два года назад, и группа продолжает гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом, — отметил Хейс. — Тем не менее, наследие Стива будет жить в его музыке".

Он добавил, что с Харвеллом группа продала более десяти миллионов копий своих альбомов по всему миру и не раз возглавляла чарты престижных хит-парадов, включая Billboard 200.
Участники Smash Mouth также были номинированы на премию "Грэмми", а их музыка играла на телевидении и в кино, включая мультфильм "Шрек", где звучит песня All Star.
По информации TMZ, причиной смерти музыканта стала печеночная недостаточность, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя на протяжении многих лет.
 
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