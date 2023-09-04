https://ria.ru/20230904/harwell-1894167786.html

Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл

Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл - РИА Новости, 04.09.2023

Умер фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл

В возрасте 56 лет не стало Стива Харвелла, лидера американской рок-группы Smash Mouth, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы Роберта... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:58

2023-09-04T18:58

2023-09-04T19:01

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В возрасте 56 лет не стало Стива Харвелла, лидера американской рок-группы Smash Mouth, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы Роберта Хейса. Хейс рассказал изданию, что музыкант "ушел спокойно в окружении семьи и друзей". В заявлении изданию менеджер также отдал дань уважения артисту, который был одним из ведущих представителей рок-музыки 90-х."Стив ушел из Smash Mouth два года назад, и группа продолжает гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом, — отметил Хейс. — Тем не менее, наследие Стива будет жить в его музыке".Он добавил, что с Харвеллом группа продала более десяти миллионов копий своих альбомов по всему миру и не раз возглавляла чарты престижных хит-парадов, включая Billboard 200. Участники Smash Mouth также были номинированы на премию "Грэмми", а их музыка играла на телевидении и в кино, включая мультфильм "Шрек", где звучит песня All Star. По информации TMZ, причиной смерти музыканта стала печеночная недостаточность, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя на протяжении многих лет.

сша

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша