https://ria.ru/20230904/gruziya-1894182384.html

Боррель посетит Грузию для обсуждения ее интеграции в ЕС

Боррель посетит Грузию для обсуждения ее интеграции в ЕС - РИА Новости, 04.09.2023

Боррель посетит Грузию для обсуждения ее интеграции в ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетит Грузию 7-8 сентября для обсуждения интеграции страны в Евросоюз, говорится в сообщении европейской... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T20:06

2023-09-04T20:06

2023-09-04T20:06

в мире

грузия

жозеп боррель

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетит Грузию 7-8 сентября для обсуждения интеграции страны в Евросоюз, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы. "Его первый визит в страну в нынешней должности позволит обсудить прогресс Грузии на пути европейской интеграции, провести обмен мнениями по более широкому кругу внешнеполитических и региональных вопросов", - говорится в сообщении. Боррель планирует провести встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

https://ria.ru/20230904/gruziya-1894088754.html

грузия

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в мире, грузия, жозеп боррель, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили, евросоюз