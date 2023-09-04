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Боррель посетит Грузию для обсуждения ее интеграции в ЕС - РИА Новости, 04.09.2023
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20:06 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/gruziya-1894182384.html
Боррель посетит Грузию для обсуждения ее интеграции в ЕС
Боррель посетит Грузию для обсуждения ее интеграции в ЕС - РИА Новости, 04.09.2023
Боррель посетит Грузию для обсуждения ее интеграции в ЕС
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетит Грузию 7-8 сентября для обсуждения интеграции страны в Евросоюз, говорится в сообщении европейской... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:06
2023-09-04T20:06
в мире
грузия
жозеп боррель
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетит Грузию 7-8 сентября для обсуждения интеграции страны в Евросоюз, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы. "Его первый визит в страну в нынешней должности позволит обсудить прогресс Грузии на пути европейской интеграции, провести обмен мнениями по более широкому кругу внешнеполитических и региональных вопросов", - говорится в сообщении. Боррель планирует провести встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.
https://ria.ru/20230904/gruziya-1894088754.html
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в мире, грузия, жозеп боррель, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили, евросоюз
В мире, Грузия, Жозеп Боррель, Саломе Зурабишвили, Ираклий Гарибашвили, Евросоюз
Боррель посетит Грузию для обсуждения ее интеграции в ЕС

Боррель посетит Грузию 7-8 сентября для обсуждения евроинтеграции страны

© AP Photo / Shakh AivazovДемонстранты с флагами Грузии и ЕС
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетит Грузию 7-8 сентября для обсуждения интеграции страны в Евросоюз, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.
"Его первый визит в страну в нынешней должности позволит обсудить прогресс Грузии на пути европейской интеграции, провести обмен мнениями по более широкому кругу внешнеполитических и региональных вопросов", - говорится в сообщении.
Боррель планирует провести встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Премьер Грузии обвинил президента в бездействии на пути евроинтеграции
Вчера, 14:52
 
В миреГрузияЖозеп БоррельСаломе ЗурабишвилиИраклий ГарибашвилиЕвросоюз
 
 
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