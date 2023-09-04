https://ria.ru/20230904/gruziya-1894050158.html
В Грузии приступают к процедуре импичмента президента
В Грузии приступают к процедуре импичмента президента - РИА Новости, 04.09.2023
В Грузии приступают к процедуре импичмента президента
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" в понедельник на заседании парламентского большинства начнет собирать необходимые голоса для подачи заявления в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:35
2023-09-04T12:35
2023-09-04T12:35
в мире
грузия
германия
украина
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" в понедельник на заседании парламентского большинства начнет собирать необходимые голоса для подачи заявления в конституционный суд с целью запуска процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили за ее несогласованные с правительством зарубежные визиты, передает телекомпания "Имеди". Ранее правящая партия заявила, что инициирует импичмент Зурабишвили из-за того, что несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает зарубежные визиты. По данным ТВ, "правящая команда соберет необходимые 50 голосов депутатов сегодня, на заседании парламентского большинства". Спикер парламента Шалва Папуашвили в разговоре с журналистами в понедельник сообщил, что после сбора подписей правящая партия обратится в конституционный суд. "Мы приняли решение об инициировании процесса импичмента. Будет подготовлен документ с 50 подписями депутатов, затем мы обратимся в конституционный суд, и у суда будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту. Если конституционный суд посчитает, что мы имеем дело с конституционным нарушением, начнется голосование в парламенте. Понимаю комментарии оппозиции, которые не планируют поддерживать импичмент, но на голосовании им придется принять решение", - заявил Папуашвили. Чтобы процедура отстранения должностного лица в порядке импичмента считалась запущенной, письменное требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента Грузии. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Это первая история с импичментом в отношении Зурабишвили. Ранее правительство Грузии отказало ей в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ. Администрация президента сообщала, что с 31 августа Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре. Свой европейский тур Зурабишвили начала с Германии.
https://ria.ru/20230828/evrosoyuz-1892719192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, германия, украина, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Германия, Украина, Саломе Зурабишвили
В Грузии приступают к процедуре импичмента президента
Правящая партия Грузии приступает к процедуре импичмента президента
ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" в понедельник на заседании парламентского большинства начнет собирать необходимые голоса для подачи заявления в конституционный суд с целью запуска процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили за ее несогласованные с правительством зарубежные визиты, передает телекомпания "Имеди".
Ранее правящая партия заявила, что инициирует импичмент Зурабишвили из-за того, что несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает зарубежные визиты.
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По данным ТВ, "правящая команда соберет необходимые 50 голосов депутатов сегодня, на заседании парламентского большинства".
Спикер парламента Шалва Папуашвили в разговоре с журналистами в понедельник сообщил, что после сбора подписей правящая партия обратится в конституционный суд.
"Мы приняли решение об инициировании процесса импичмента. Будет подготовлен документ с 50 подписями депутатов, затем мы обратимся в конституционный суд, и у суда будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту. Если конституционный суд посчитает, что мы имеем дело с конституционным нарушением, начнется голосование в парламенте. Понимаю комментарии оппозиции, которые не планируют поддерживать импичмент, но на голосовании им придется принять решение", - заявил Папуашвили.
Чтобы процедура отстранения должностного лица в порядке импичмента считалась запущенной, письменное требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента Грузии. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Это первая история с импичментом в отношении Зурабишвили.
Ранее правительство Грузии отказало ей в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию
, на Украину
, в Израиль
и ОАЭ
.
Администрация президента сообщала, что с 31 августа Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре. Свой европейский тур Зурабишвили начала с Германии.
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