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Путин наградил сотрудников "России сегодня" почетными грамотами - РИА Новости, 04.09.2023
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18:08 04.09.2023 (обновлено: 18:15 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/gramoty-1894158308.html
Путин наградил сотрудников "России сегодня" почетными грамотами
Путин наградил сотрудников "России сегодня" почетными грамотами - РИА Новости, 04.09.2023
Путин наградил сотрудников "России сегодня" почетными грамотами
Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и благодарностями сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня" за заслуги в развитии... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:08
2023-09-04T18:15
общество
балтия
россия
новосибирск
владимир путин
владимир астапкович
дмитрий виноградов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и благодарностями сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня" за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Так, грамотой награждены шеф-редактор редакции Объединенной редакции ria.ru Илья Абрамов, директор Дирекции производства видео Ольга Анисимова, специальный фотокорреспондент Владимир Астапкович, технический координатор международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Юрий Афонькин, специальный корреспондент Дмитрий Виноградов, первый замдиректора Дирекции экономики и финансов Юлия Войдилова, замдиректора Дирекции по персоналу Надежда Гончарова, директор Дирекции технического сопровождения радио и иновещания Эльдар Грибанов, начальник отдела Дирекции информационных технологий Андрей Громов, директор Дирекции документационного обеспечения Галина Дубовицкая, начальник отдела Дирекции государственных проектов Максим Жестков, руководитель группы "Новости Москвы" Мария Зыбина, заместитель главного редактора Наталья Лосева, начальник управления Главной дирекции информации Петр Мартынычев. Грамоты удостоены начальник управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова, замдиректора Дирекции вещания на русском языке Наталия Нерсесян, замдиректора Дирекции программного обеспечения Александр Овечкин, руководитель редакции управления Главной дирекции информации Диляра Солнцева-Эльбе, исполнительный директор Дмитрий Ушаков, начальник отдела международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Николай Федотов, начальник управления Дирекции по персоналу Екатерина Фролова, старший корреспондент Александр Харченко, замдиректора объединенной дирекции - директор Дирекции информационно-справочного обеспечения Объединенной информационно-аналитической дирекции Эльмира Червакова, старший корреспондент Сергей Шилов, замначальника управления Главной дирекции информации Татьяна Щербатюк. Кроме того, благодарность президента объявлена корреспонденту Виктору Антонюку, специальному корреспонденту Ольге Волковой, специальному фотокорреспонденту Михаилу Воскресенскому, замдиректора Дирекции медиаисследований и анализа Объединенной информационно-аналитической дирекции Сергею Грачеву, замначальника управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Елене Загородней, корреспонденту отдела редакции Объединенной редакции ria.ru Михаилу Кевхиеву, начальнику управления Дирекции развития бизнеса Андрею Климентьеву, ведущему инженеру службы Дирекции технического сопровождения радио и иновещания Ярославу Князькову, собственному фотокорреспонденту группы региональных фотокорреспондентов (Новосибирск) Александру Кряжеву, первому заместителю руководителя редакции управления Главной дирекции информации Людмиле Кузьмич, директору Дирекции безопасности и защиты информации Михаилу Лабежихину, обозревателю группы Дирекции вещания на русском языке Евгению Майструку, специальному корреспонденту Денису Малкову. Также благодарность объявлена корреспонденту отдела редакции Объединенной дирекции ria.ru Марии Марикян, старшему корреспонденту Евгению Масленникову, руководителю группы Административно-хозяйственной дирекции Ирине Наркизовой, замдиректора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Марине Перекрестовой, заместителю начальника управления Дирекции по персоналу Ольге Пешковой, замдиректора Главной дирекции информации Виктории Поликарповой, начальнику отдела международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Тимофею Правдину, начальнику службы Дирекции технического сопровождения радио и иновещания Антону Рамушкину, обозревателю группы редакции управления Главной дирекции информации Ольге Самсоновой, главному специалисту отдела международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Алексею Тимофееву, директору Дирекции по работе со СМИ Объединенной правовой дирекции Елене Тимошенковой, главному редактору сайта inosmi.ru отдела Объединенной дирекции ria.ru Анастасии Тургиевой, специальному фотокорреспонденту Владимиру Федоренко, директору по цифровым продуктам - руководителю Центра интернет-технологий Алексею Филипповскому.
https://ria.ru/20230830/mediakonkurs-1892985831.html
https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892842334.html
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Новости
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РИА Новости
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60
общество, балтия, россия, новосибирск, владимир путин, владимир астапкович, дмитрий виноградов
Общество, Балтия, Россия, Новосибирск, Владимир Путин, Владимир Астапкович, Дмитрий Виноградов
Путин наградил сотрудников "России сегодня" почетными грамотами

Путин отметил сотрудников "России сегодня" почетными грамотами и благодарностями

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЛоготип МИА "Россия сегодня"
Логотип МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и благодарностями сотрудников международной медиагруппы "Россия сегодня" за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, грамотой награждены шеф-редактор редакции Объединенной редакции ria.ru Илья Абрамов, директор Дирекции производства видео Ольга Анисимова, специальный фотокорреспондент Владимир Астапкович, технический координатор международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Юрий Афонькин, специальный корреспондент Дмитрий Виноградов, первый замдиректора Дирекции экономики и финансов Юлия Войдилова, замдиректора Дирекции по персоналу Надежда Гончарова, директор Дирекции технического сопровождения радио и иновещания Эльдар Грибанов, начальник отдела Дирекции информационных технологий Андрей Громов, директор Дирекции документационного обеспечения Галина Дубовицкая, начальник отдела Дирекции государственных проектов Максим Жестков, руководитель группы "Новости Москвы" Мария Зыбина, заместитель главного редактора Наталья Лосева, начальник управления Главной дирекции информации Петр Мартынычев.
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Грамоты удостоены начальник управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова, замдиректора Дирекции вещания на русском языке Наталия Нерсесян, замдиректора Дирекции программного обеспечения Александр Овечкин, руководитель редакции управления Главной дирекции информации Диляра Солнцева-Эльбе, исполнительный директор Дмитрий Ушаков, начальник отдела международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Николай Федотов, начальник управления Дирекции по персоналу Екатерина Фролова, старший корреспондент Александр Харченко, замдиректора объединенной дирекции - директор Дирекции информационно-справочного обеспечения Объединенной информационно-аналитической дирекции Эльмира Червакова, старший корреспондент Сергей Шилов, замначальника управления Главной дирекции информации Татьяна Щербатюк.
Кроме того, благодарность президента объявлена корреспонденту Виктору Антонюку, специальному корреспонденту Ольге Волковой, специальному фотокорреспонденту Михаилу Воскресенскому, замдиректора Дирекции медиаисследований и анализа Объединенной информационно-аналитической дирекции Сергею Грачеву, замначальника управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Елене Загородней, корреспонденту отдела редакции Объединенной редакции ria.ru Михаилу Кевхиеву, начальнику управления Дирекции развития бизнеса Андрею Климентьеву, ведущему инженеру службы Дирекции технического сопровождения радио и иновещания Ярославу Князькову, собственному фотокорреспонденту группы региональных фотокорреспондентов (Новосибирск) Александру Кряжеву, первому заместителю руководителя редакции управления Главной дирекции информации Людмиле Кузьмич, директору Дирекции безопасности и защиты информации Михаилу Лабежихину, обозревателю группы Дирекции вещания на русском языке Евгению Майструку, специальному корреспонденту Денису Малкову.
Также благодарность объявлена корреспонденту отдела редакции Объединенной дирекции ria.ru Марии Марикян, старшему корреспонденту Евгению Масленникову, руководителю группы Административно-хозяйственной дирекции Ирине Наркизовой, замдиректора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Марине Перекрестовой, заместителю начальника управления Дирекции по персоналу Ольге Пешковой, замдиректора Главной дирекции информации Виктории Поликарповой, начальнику отдела международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Тимофею Правдину, начальнику службы Дирекции технического сопровождения радио и иновещания Антону Рамушкину, обозревателю группы редакции управления Главной дирекции информации Ольге Самсоновой, главному специалисту отдела международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Алексею Тимофееву, директору Дирекции по работе со СМИ Объединенной правовой дирекции Елене Тимошенковой, главному редактору сайта inosmi.ru отдела Объединенной дирекции ria.ru Анастасии Тургиевой, специальному фотокорреспонденту Владимиру Федоренко, директору по цифровым продуктам - руководителю Центра интернет-технологий Алексею Филипповскому.
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