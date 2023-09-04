https://ria.ru/20230904/gospodderzhka-1894194230.html
Нанимающие участников СВО предприниматели смогут получать господдержку
Нанимающие участников СВО предприниматели смогут получать господдержку - РИА Новости, 04.09.2023
Нанимающие участников СВО предприниматели смогут получать господдержку
Группа сенаторов и депутат Владимир Самокиш ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект, который позволит оказывать господдержку социальным... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:57
2023-09-04T21:57
2023-09-04T21:57
россия
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947128_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ae59ed930cb6133935461693c574a72c.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Группа сенаторов и депутат Владимир Самокиш ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект, который позволит оказывать господдержку социальным предпринимателям, привлекающим к работе бывших участников специальной военной операции (СВО), следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан с целью совершенствования системы мер, направленных на увеличение занятости и социализации лиц-участников СВО. Сейчас органы госвласти и местного самоуправления вправе оказывать поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную и т.д.), субъектам малого и среднего предпринимательства МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, которые обеспечивают занятость инвалидов, пенсионеров, беженцев, малоимущих и ряда других категорий граждан. Законопроект предусматривает возможность оказания такой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, и в случае обеспечения занятости лиц, проходивших военную службу в зоне СВО, а также ветеранов боевых действий на данной территории. "Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства - достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества", - указывается в пояснительной записке. Законопроект будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет, считают его разработчики. Правительство РФ поддерживает законопроект, отмечая необходимость уточнения его редакции.
https://ria.ru/20230816/reabilitatsiya-1890343171.html
https://ria.ru/20230811/svo-1889616345.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947128_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_86c15095b6fd98428a5a7b376235e996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единая россия, госдума рф
Россия, Единая Россия, Госдума РФ
Нанимающие участников СВО предприниматели смогут получать господдержку
Нанимающие бывших участников СВО предприниматели смогут получать господдержку
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Группа сенаторов и депутат Владимир Самокиш ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект, который позволит оказывать господдержку социальным предпринимателям, привлекающим к работе бывших участников специальной военной операции (СВО), следует из базы данных
нижней палаты парламента.
Документ разработан с целью совершенствования системы мер, направленных на увеличение занятости и социализации лиц-участников СВО.
В Минтруде рассказали об обеспечении средствами реабилитации участников СВО
Сейчас органы госвласти и местного самоуправления вправе оказывать поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную и т.д.), субъектам малого и среднего предпринимательства МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, которые обеспечивают занятость инвалидов, пенсионеров, беженцев, малоимущих и ряда других категорий граждан.
Законопроект предусматривает возможность оказания такой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, и в случае обеспечения занятости лиц, проходивших военную службу в зоне СВО, а также ветеранов боевых действий на данной территории.
"Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства - достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества", - указывается в пояснительной записке. Законопроект будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет, считают его разработчики.
Правительство РФ
поддерживает законопроект, отмечая необходимость уточнения его редакции.
Правительство перераспределило вакантные места в вузах для участников СВО