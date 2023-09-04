https://ria.ru/20230904/gospodderzhka-1894194230.html

Нанимающие участников СВО предприниматели смогут получать господдержку

Нанимающие участников СВО предприниматели смогут получать господдержку - РИА Новости, 04.09.2023

Нанимающие участников СВО предприниматели смогут получать господдержку

Группа сенаторов и депутат Владимир Самокиш ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект, который позволит оказывать господдержку социальным... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:57

2023-09-04T21:57

2023-09-04T21:57

россия

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Группа сенаторов и депутат Владимир Самокиш ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект, который позволит оказывать господдержку социальным предпринимателям, привлекающим к работе бывших участников специальной военной операции (СВО), следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан с целью совершенствования системы мер, направленных на увеличение занятости и социализации лиц-участников СВО. Сейчас органы госвласти и местного самоуправления вправе оказывать поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную и т.д.), субъектам малого и среднего предпринимательства МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, которые обеспечивают занятость инвалидов, пенсионеров, беженцев, малоимущих и ряда других категорий граждан. Законопроект предусматривает возможность оказания такой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, и в случае обеспечения занятости лиц, проходивших военную службу в зоне СВО, а также ветеранов боевых действий на данной территории. "Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства - достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества", - указывается в пояснительной записке. Законопроект будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет, считают его разработчики. Правительство РФ поддерживает законопроект, отмечая необходимость уточнения его редакции.

https://ria.ru/20230816/reabilitatsiya-1890343171.html

https://ria.ru/20230811/svo-1889616345.html

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