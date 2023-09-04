https://ria.ru/20230904/gosduma-1894109439.html

В Госдуме предложили ввести новую льготную ипотеку для молодых семей

В Госдуме предложили ввести новую льготную ипотеку для молодых семей - РИА Новости, 04.09.2023

В Госдуме предложили ввести новую льготную ипотеку для молодых семей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой запустить государственную программу "Счастливая семья",... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:50

2023-09-04T15:50

2023-09-04T15:50

общество

ипотека

россия

татьяна голикова

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой запустить государственную программу "Счастливая семья", ключевыми элементами которой должны стать введение льготной ипотеки для семей, у которых еще не родился первенец, рассказали в пресс-службе партии "Новые люди". "Ключевыми элементами программы должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок: государственная субсидия на первый взнос на ипотеку, если молодые граждане до 27 лет вступили в брак, субсидирование процентной ставки ипотеки после рождения первого и второго ребенка до 4% и 2% годовых соответственно. При этом, когда родится третий ребенок предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета", - сообщается в тексте обращения Даванкова к Голиковой. Кроме того, программа также предусматривает ряд мер поддержки молодых семей: перевод на бюджетные места в вузах молодых мам, включение в программу ОМС репродуктивных мер для мужчин, бесплатные семейные психологи для семей в первые 5 лет брака.

https://ria.ru/20230904/gosduma-1894093836.html

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общество, ипотека, россия, татьяна голикова, владислав даванков, госдума рф