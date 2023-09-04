https://ria.ru/20230904/genotsid-1894036865.html

В ЛНР попросили признать геноцидом действия нацистов в регионе во время ВОВ

В ЛНР попросили признать геноцидом действия нацистов в регионе во время ВОВ - РИА Новости, 04.09.2023

В ЛНР попросили признать геноцидом действия нацистов в регионе во время ВОВ

Прокуратура Луганской Народной Республики направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза во время Великой Отечественной... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:43

2023-09-04T11:43

2023-09-04T12:07

луганская народная республика

россия

безопасность

ссср

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура Луганской Народной Республики направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В дни 80-й годовщины полного освобождения Ворошиловградской области – территории современной ЛНР от немецко-фашистских захватчиков прокурор республики направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных нацистами, их союзниками и пособниками в годы Великой Отечественной войны на Луганщине в период оккупации ее городов и районов в 1942–1943 годах", - говорится в релизе.В ведомстве пояснили, что с оставлением 22 июля 1942 года Красной Армией города Свердловска Ворошиловградской области вся территория региона оказалась под захватом оккупантов."Истязаниями, массовыми расстрелами, виселицами, "душегубками", иными изуверскими способами убийств, созданием невыносимых условий жизни, постоянными грабежами и масштабными разрушениями отмечен каждый шаг нацистов по оккупированной земле, в чем гитлеровцам содействовали их союзники – румынские и итальянские воинские формирования, а также пособники из лиц местного населения: предатели, уголовные элементы, украинские националисты", - говорится в релизе.В Генпрокуратуре добавили, что за время оккупационного режима в городах Ворошиловске (в настоящее время – Алчевск), Серго (Стаханов), Красном Луче, Первомайске, Кировске и Брянке, Перевальском, Попаснянском районах и других городах и районах Ворошиловградской области с середины июля 1942 года до начала сентября 1943 года в результате злодеяний захватчиков и их пособников пострадало, по самым приблизительным оценкам, более 99 тысяч луганчан, из них расстреляны не менее 19,3 тысячи человек, 7,8 тысячи человек подвергались пыткам и издевательствам, на каторжные работы в Германию и другие европейские страны принудительно угнано более 71 тысячи советских граждан, многие из которых погибли или утратили связь с родственниками. В 10 созданных нацистами на территории региона концентрационных лагерях и тюрьмах расстреляно, по предварительным данным, более 2 тысяч красноармейцев и около 400 умерло из-за отсутствия санитарных условий, голода и инфекционных заболеваний.Невосполнимые разрушения были нанесены угольной, химической, машиностроительной и металлургической промышленности, их предприятия и инфраструктура были разрушены практически полностью, наиболее ценное оборудование вывезено в Германию. Разорены колхозы, совхозы и крестьянские дворы. Уничтожены социальные и образовательные учреждения, разграблены музеи, объекты религиозного культа, исторические ценности.Заявление подано в Верховный суд ЛНР "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – родственников (потомков) жертв оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, последующего доведения до мировой общественности информации о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, их союзниками и пособниками на территории современной Луганской Народной Республики, и восстановления исторической справедливости".

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

https://ria.ru/20230523/vatutin-1873748642.html

https://ria.ru/20230622/genotsid-1879828910.html

луганская народная республика

россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, россия, безопасность, ссср