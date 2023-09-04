https://ria.ru/20230904/gazeta-1894147314.html

Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты"

Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты" - РИА Новости, 04.09.2023

Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты"

Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил РИА Новости, что стал и.о. главреда газеты. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:35

2023-09-04T17:35

2023-09-04T18:01

медиа - общество

новая газета

дмитрий муратов

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил РИА Новости, что стал и.о. главреда газеты.Ранее министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова*. По данным Минюста, журналист Дмитрий Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике РФ иностранные площадки."Да, временно исполняющий обязанности (главного редактора-ред) теперь я", - сказал Соколов на вопрос, занимает ли он пост главреда газеты.По его словам, до окончания обжалования в судах статуса "иноагента" Дмитрия Муратова* никаких других комментариев газета не будет давать.Пятнадцатого сентября Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты". Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как указала на заседании представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.Представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение носило формальный, технический и явно неумышленный характер, а после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов (впоследствии это решение было отменено и статус вернули). Прекращение деятельности он назвал несоразмерным наказанием. Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* в суде рассказал о 30-летней истории газеты, напомнил, что издание и так на год приостановило деятельность, и предложил ограничиться штрафом.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте прошлого года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ.Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа" (заблокирован в РФ). Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, новая газета , дмитрий муратов