https://ria.ru/20230904/gazeta-1894147314.html
Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты"
Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты" - РИА Новости, 04.09.2023
Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты"
Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил РИА Новости, что стал и.о. главреда газеты. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:35
2023-09-04T17:35
2023-09-04T18:01
медиа - общество
новая газета
дмитрий муратов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил РИА Новости, что стал и.о. главреда газеты.Ранее министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова*. По данным Минюста, журналист Дмитрий Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике РФ иностранные площадки."Да, временно исполняющий обязанности (главного редактора-ред) теперь я", - сказал Соколов на вопрос, занимает ли он пост главреда газеты.По его словам, до окончания обжалования в судах статуса "иноагента" Дмитрия Муратова* никаких других комментариев газета не будет давать.Пятнадцатого сентября Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты". Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как указала на заседании представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.Представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение носило формальный, технический и явно неумышленный характер, а после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов (впоследствии это решение было отменено и статус вернули). Прекращение деятельности он назвал несоразмерным наказанием. Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* в суде рассказал о 30-летней истории газеты, напомнил, что издание и так на год приостановило деятельность, и предложил ограничиться штрафом.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте прошлого года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ.Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа" (заблокирован в РФ). Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, новая газета , дмитрий муратов
Медиа - Общество, Новая газета , Дмитрий Муратов
Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты"
Заместитель Муратова Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил РИА Новости, что стал и.о. главреда газеты.
Ранее министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова*. По данным Минюста, журналист Дмитрий Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике РФ иностранные площадки.
«
"Да, временно исполняющий обязанности (главного редактора-ред) теперь я", - сказал Соколов на вопрос, занимает ли он пост главреда газеты.
По его словам, до окончания обжалования в судах статуса "иноагента" Дмитрия Муратова* никаких других комментариев газета не будет давать.
Нобелевскую медаль Муратова продали более чем за сто миллионов долларов
Пятнадцатого сентября Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты". Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как указала на заседании представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.
Представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение носило формальный, технический и явно неумышленный характер, а после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов (впоследствии это решение было отменено и статус вернули). Прекращение деятельности он назвал несоразмерным наказанием. Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* в суде рассказал о 30-летней истории газеты, напомнил, что издание и так на год приостановило деятельность, и предложил ограничиться штрафом.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте прошлого года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ.
Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа" (заблокирован в РФ). Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Журналисты Дымарский* и Эггерт* пополнили список иноагентов Минюста