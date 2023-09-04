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Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты" - РИА Новости, 04.09.2023
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17:35 04.09.2023 (обновлено: 18:01 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/gazeta-1894147314.html
Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты"
Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты" - РИА Новости, 04.09.2023
Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты"
Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил РИА Новости, что стал и.о. главреда газеты. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:35
2023-09-04T18:01
медиа - общество
новая газета
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил РИА Новости, что стал и.о. главреда газеты.Ранее министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова*. По данным Минюста, журналист Дмитрий Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике РФ иностранные площадки.&quot;Да, временно исполняющий обязанности (главного редактора-ред) теперь я&quot;, - сказал Соколов на вопрос, занимает ли он пост главреда газеты.По его словам, до окончания обжалования в судах статуса "иноагента" Дмитрия Муратова* никаких других комментариев газета не будет давать.Пятнадцатого сентября Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты". Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как указала на заседании представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.Представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение носило формальный, технический и явно неумышленный характер, а после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов (впоследствии это решение было отменено и статус вернули). Прекращение деятельности он назвал несоразмерным наказанием. Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* в суде рассказал о 30-летней истории газеты, напомнил, что издание и так на год приостановило деятельность, и предложил ограничиться штрафом.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте прошлого года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ.Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа" (заблокирован в РФ). Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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медиа - общество, новая газета , дмитрий муратов
Медиа - Общество, Новая газета , Дмитрий Муратов
Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты"

Заместитель Муратова Сергей Соколов стал и.о. главреда "Новой газеты"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Табличка у входа в редакцию "Новой газеты". Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил РИА Новости, что стал и.о. главреда газеты.
Ранее министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова*. По данным Минюста, журналист Дмитрий Муратов* создавал и распространял информационные материалы иноагентов, использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике РФ иностранные площадки.
«

"Да, временно исполняющий обязанности (главного редактора-ред) теперь я", - сказал Соколов на вопрос, занимает ли он пост главреда газеты.

По его словам, до окончания обжалования в судах статуса "иноагента" Дмитрия Муратова* никаких других комментариев газета не будет давать.
Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов после завершения торгов во время благотворительного аукциона в The Times Center в Нью-Йорке. 20 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Нобелевскую медаль Муратова продали более чем за сто миллионов долларов
21 июня 2022, 03:16
Пятнадцатого сентября Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты". Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как указала на заседании представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.
Представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение носило формальный, технический и явно неумышленный характер, а после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов (впоследствии это решение было отменено и статус вернули). Прекращение деятельности он назвал несоразмерным наказанием. Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* в суде рассказал о 30-летней истории газеты, напомнил, что издание и так на год приостановило деятельность, и предложил ограничиться штрафом.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте прошлого года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ.
Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа" (заблокирован в РФ). Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Журналисты Дымарский* и Эггерт* пополнили список иноагентов Минюста
25 августа, 21:36
 
Медиа - ОбществоНовая газетаДмитрий Муратов
 
 
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