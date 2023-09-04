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Эксперт спрогнозировал рост биржевых цен на газ в Европе осенью - РИА Новости, 04.09.2023
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18:23 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/gaz-1894162549.html
Эксперт спрогнозировал рост биржевых цен на газ в Европе осенью
Эксперт спрогнозировал рост биржевых цен на газ в Европе осенью - РИА Новости, 04.09.2023
Эксперт спрогнозировал рост биржевых цен на газ в Европе осенью
Биржевые цены на газ в Европе все дальше отходят от пиковых значений прошедшего года, летом их средняя стоимость, согласно данным лондонской биржи ICE,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:23
2023-09-04T18:23
экономика
цены на нефть
европа
австралия
германия
евросоюз
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе все дальше отходят от пиковых значений прошедшего года, летом их средняя стоимость, согласно данным лондонской биржи ICE, снизилась до 365 долларов за тысячу кубометров. Однако осенью они вновь могут вырасти – до 600–800 долларов за тысячу кубометров, предположил в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. "Высокий уровень запасов в (европейских – ред.) подземных хранилищах газа (ПХГ) обеспечивает хороший запас прочности на случай похолоданий или эпизодических проблем с поставками. Тем не менее в случае затяжных холодов цены могут перейти в более высокий торговый диапазон 600–800 долларов за тысячу кубометров", – полагает собеседник агентства. Ценовая волатильность Цены на газ летом продолжали демонстрировать волатильность. В первые дни июня опускались до минимальных отметок – около 255 долларов за тысячу кубометров, а пиковых значений – выше 555 долларов – достигли уже в середине месяца. Затем в июле перешли к снижению, однако в августе вновь выросли на фоне опасений забастовок на крупных СПГ-заводах американской нефтегазовой Chevron в Австралии. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в августе выросла до 395 долларов, а по итогам лета составила 365 долларов. При этом в августе прошлого года цена немного превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. В условиях сезонного снижения спроса на газ в сентябре цены могут оставаться под давлением, полагает эксперт. Важную роль в изменениях стоимости газа будут играть погодные условия. Чем выше средний уровень температуры в отопительном сезоне, тем проще ЕС пройти отопительный сезон, объясняет Галактионов. Запасы газа к зиме Европа завершила отопительный сезон в начале апреля с одним из лучших результатов по уровню запасов газа – выше 55%, что сравнимо только с 2020 годом. Пройти отопительный сезон 2022-2023 годов Европе во многом помогла теплая погода зимой, но гарантий такого подарка в предстоящем отопительном периоде нет, отмечали в "Газпроме". За лето европейские компании закачали в подземные газохранилища более 25 миллиардов кубометров газа, а уровень их заполненности вырос на 23,6 процентного пункта, до 92,8% на последний день августа. К зиме европейские страны запасли более 100 миллиардов кубометров газа, причем показатель на начало осени стал рекордным и продолжает расти. Больше всего газа сейчас в хранилищах в Германии (23,1 миллиарда кубометров), Италии (17,7 миллиарда) и Франции (11,9 миллиарда кубометров). Исторический максимум заполненности ПХГ в Европе – 97,86% – наблюдался четыре года назад. При сохранении теплой для сезона погоды и стабильных поставок газа европейские страны могут менее чем через два месяца побить рекорд. Закупки СПГИмпорт СПГ в ЕС в августе снизился до минимального за полтора года уровня – около 9,8 миллиарда кубометров, следует из данных GIE. Европейские страны сократили закупки на фоне низкого спроса и высокого уровня заполненности газохранилищ. Показатель в июле составил почти 11 миллиардов кубометров, тогда как в июне – 11,7 миллиарда. Общие закупки летом составили 32,5 миллиарда кубометров. Спрос на СПГ в регионе вряд ли вырастет в сентябре, однако с октября, из-за похолодания и начала отопительного сезона, импорт восстановится, заключил Галактионов.
https://ria.ru/20230901/gaz-1893652098.html
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экономика, цены на нефть, европа, австралия, германия, евросоюз, бкс мир инвестиций, chevron , природный газ
Экономика, Цены на нефть, Европа, Австралия, Германия, Евросоюз, БКС Мир инвестиций, Chevron , Природный газ
Эксперт спрогнозировал рост биржевых цен на газ в Европе осенью

Эксперт: биржевые цены на газ в ЕС могут достичь 800 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБуровая установка
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе все дальше отходят от пиковых значений прошедшего года, летом их средняя стоимость, согласно данным лондонской биржи ICE, снизилась до 365 долларов за тысячу кубометров. Однако осенью они вновь могут вырасти – до 600–800 долларов за тысячу кубометров, предположил в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
"Высокий уровень запасов в (европейских – ред.) подземных хранилищах газа (ПХГ) обеспечивает хороший запас прочности на случай похолоданий или эпизодических проблем с поставками. Тем не менее в случае затяжных холодов цены могут перейти в более высокий торговый диапазон 600–800 долларов за тысячу кубометров", – полагает собеседник агентства.
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1 сентября, 13:51

Ценовая волатильность

Цены на газ летом продолжали демонстрировать волатильность. В первые дни июня опускались до минимальных отметок – около 255 долларов за тысячу кубометров, а пиковых значений – выше 555 долларов – достигли уже в середине месяца. Затем в июле перешли к снижению, однако в августе вновь выросли на фоне опасений забастовок на крупных СПГ-заводах американской нефтегазовой Chevron в Австралии.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в августе выросла до 395 долларов, а по итогам лета составила 365 долларов. При этом в августе прошлого года цена немного превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
В условиях сезонного снижения спроса на газ в сентябре цены могут оставаться под давлением, полагает эксперт. Важную роль в изменениях стоимости газа будут играть погодные условия. Чем выше средний уровень температуры в отопительном сезоне, тем проще ЕС пройти отопительный сезон, объясняет Галактионов.
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Вчера, 16:40

Запасы газа к зиме

Европа завершила отопительный сезон в начале апреля с одним из лучших результатов по уровню запасов газа – выше 55%, что сравнимо только с 2020 годом. Пройти отопительный сезон 2022-2023 годов Европе во многом помогла теплая погода зимой, но гарантий такого подарка в предстоящем отопительном периоде нет, отмечали в "Газпроме".
За лето европейские компании закачали в подземные газохранилища более 25 миллиардов кубометров газа, а уровень их заполненности вырос на 23,6 процентного пункта, до 92,8% на последний день августа.
К зиме европейские страны запасли более 100 миллиардов кубометров газа, причем показатель на начало осени стал рекордным и продолжает расти. Больше всего газа сейчас в хранилищах в Германии (23,1 миллиарда кубометров), Италии (17,7 миллиарда) и Франции (11,9 миллиарда кубометров).
Исторический максимум заполненности ПХГ в Европе – 97,86% – наблюдался четыре года назад. При сохранении теплой для сезона погоды и стабильных поставок газа европейские страны могут менее чем через два месяца побить рекорд.
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3 сентября, 08:00

Закупки СПГ

Импорт СПГ в ЕС в августе снизился до минимального за полтора года уровня – около 9,8 миллиарда кубометров, следует из данных GIE. Европейские страны сократили закупки на фоне низкого спроса и высокого уровня заполненности газохранилищ.
Показатель в июле составил почти 11 миллиардов кубометров, тогда как в июне – 11,7 миллиарда. Общие закупки летом составили 32,5 миллиарда кубометров.
Спрос на СПГ в регионе вряд ли вырастет в сентябре, однако с октября, из-за похолодания и начала отопительного сезона, импорт восстановится, заключил Галактионов.
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30 августа, 04:39
 
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